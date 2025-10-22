Mamaní: “Hay que recordar que Orozco votó contra jubilados, discapacitados y estudiantes”

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Belén Mamaní se pronunció sobre las elecciones del próximo domingo.

“Para nuestra provincia va a ser un antes y un después”, señaló la edil, y advirtió que la campaña de La Libertad Avanza plantea que, si no ganan los libertarios, Argentina retrocede; “Bueno, Argentina ya retrocedió”, añadió.

En tanto, se mostró indignada por los dichos de su par concejal libertaria, quien solicitó que la sociedad ponga en la balanza cómo está hoy y cómo estaba con los gobiernos anteriores.

“Por favor, hagan ese ejercicio. Hoy tenemos gente sacando préstamos para pagar la tarjeta, para comprar comida, tenemos gente que no llega al 15 del mes. Los que salimos a la calle sabemos que la gente no llega. Nos trataron de ignorantes a los vecinos que vivimos en zona sudeste, a los aborígenes; trataron de viejos meados a los jubilados”, describió Mamaní.

Asimismo, pidió recordar el comportamiento de Emilia Orozco en el Congreso de la Nación.

“Orozco votó en contra de jubilados, discapacitados y estudiantes. Ahora nos vienen a decir que hay una reforma laboral. Saben que es para perjudicar a los trabajadores, para extender las horas de trabajo, para no pagar las horas extras. Más de 200.000 empresas cerraron desde que asumió Milei”, finalizó la concejal.