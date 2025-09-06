Un suicidio cada dos horas en Argentina: Salta, por encima de la media nacional

El director de la consultora Prisma, Rodrigo Albornoz, alertó por los índices de suicidio en Salta, en Vale Todo por Aries. “Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2024 se produjo una muerte cada dos horas por suicidio, y en Salta la media es más alta que en el resto del país”, precisó.

El especialista explicó que los varones jóvenes son la población más expuesta. “Las personas de sexo masculino tienen tres veces más riesgo que las mujeres, y los jóvenes de entre 15 y 29 años concentran la mayor parte de los números”, afirmó.

Albornoz también remarcó la responsabilidad de los medios de comunicación. “Cuando un suicidio es abordado en modo morboso, no solo no es conveniente, sino que es irresponsable. Hay que hablar con respeto y sin opinar, porque alrededor de esa persona siempre hay otros que se ven afectados”, señaló.