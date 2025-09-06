Novena del Milagro 2025: ¿Cuánto cuesta un clavel y un novenario hoy?

Hoy, sábado 6 de septiembre, miles de fieles se congregan en la Catedral Basílica para participar en la tradicional Novena del Señor y la Virgen del Milagro.

Un relevamiento de precio, durante la mañana muestra que el costo de los claveles se encuentra entre los $1.000 y $1.500 por unidad. Por su parte, los novenarios para el rezo, tienen un valor de $4.000. Los precios y las ofertas varían según el puesto de venta.