Denuncian que el Renaper emitió más de 60.000 pasaportes defectuosos
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.Argentina05/09/2025
Cuando un argentino recibe desde el exterior un correo del Consulado advirtiendo que su pasaporte podría estar comprometido, la preocupación es inmediata. Según la denuncia del diputado Esteban Paulón, más de 60.000 pasaportes emitidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) presentan errores de impresión que obligan a su devolución y reemplazo. La falla, atribuida por el Gobierno a la tinta suministrada por un proveedor alemán, generó confusión y demoras para quienes necesitan viajar o realizar trámites esenciales. Desde Jefatura de Gabinete aseguraron que "el problema ya fue resuelto" y que fueron menos los afectados.
La denuncia de Paulón derivó en un pedido de informes de la Cámara de Diputados al director del RENAPER, Pablo Luis Santos, para que explique cómo se detectó la anomalía, cuáles son los riesgos para los afectados y qué medidas se implementarán para evitar que vuelva a ocurrir.
Desde prensa de la Jefatura de Gabinete minimizaron la magnitud del incidente: según el gobierno, los pasaportes defectuosos serían alrededor de 5.000 y nadie quedó sin documentación. Sin embargo, este medio se comunicó con el diputado Paulón, quien aseguró que aún no recibió respuesta oficial y sostuvo que fueron 63.000 los titulares de pasaportes que recibieron un mensaje alertando sobre problemas en sus documentos.
La falla, apenas detectable con equipos especiales en puestos migratorios, habría sido subsanada siguiendo los protocolos establecidos. “El incidente fue resuelto y la producción continúa con normalidad”, aseguraron desde el Gobierno a Página 12, aunque la explicación sobre cómo se resolvió la situación para cada ciudadano afectado sigue siendo poco clara.
Un comunicado interno del Consulado General agrega que los pasaportes afectados pertenecen a la serie AAL, en numeraciones específicas, y que la falla no siempre es visible. “El problema no se presenta en la totalidad de las impresiones, pero el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos presentan imperfecciones. Por lo tanto, se instruyó devolver todos los pasaportes de las series mencionadas”, explican en el correo dirigido a los ciudadanos.
Se creó un Centro Regional para combatir las drogas sintéticas y sustancias psicoactivasArgentina05/09/2025
El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
Argentina deportó a exdiputado venezolano que vino por el partido de la SelecciónArgentina05/09/2025
Formó parte como opositor del Parlamento de su país, pero fue involucrado en una trama de sobornos por parte del chavismo.
Nación excluyó a más de 3500 usuarios de alto poder adquisitivo de subsidios energéticosArgentina05/09/2025
La medida afectó a familias de barrios cerrados, countries y Puerto Madero tras detectar maniobras irregulares para mantener los beneficios.
El fondo litiga para cobrar US$95 millones y propone transferirle las acciones de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Bancos exigen mayores ingresos, más garantías y plazos más cortos, mientras algunas líneas especiales mantienen tasas más bajas en determinados barrios porteños.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.