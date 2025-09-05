Es por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
Nación excluyó a más de 3500 usuarios de alto poder adquisitivo de subsidios energéticos
La medida afectó a familias de barrios cerrados, countries y Puerto Madero tras detectar maniobras irregulares para mantener los beneficios.Argentina05/09/2025
El Gobierno anunció este jueves que 3578 usuarios de alto poder adquisitivo fueron excluidos del régimen de subsidios energéticos durante el mes de agosto. Se trata de familias residentes en barrios cerrados y countries del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en el barrio porteño de Puerto Madero.
De acuerdo con la información oficial, estas personas habían sido dadas de baja del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) en mayo pasado, cuando la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicó un proceso de recategorización por geolocalización.
Aquella medida había identificado a 15.518 hogares con “manifiesta capacidad de pago”, que fueron apartados del esquema de asistencia.
Sin embargo, una parte de esos usuarios intentó volver a ingresar al registro a través de maniobras irregulares. Según explicó la cartera energética, los beneficiarios modificaron datos en sus declaraciones juradas para tratar de recuperar el subsidio.
Gracias al cruce masivo de información catastral y tributaria, junto con herramientas de geolocalización, se detectaron las inconsistencias y se bloqueó nuevamente el acceso.
“Con esta depuración, garantizamos que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan”, señalaron desde Economía.
La Secretaría de Energía adelantó que los controles se extenderán al interior del país. El objetivo es identificar otros barrios cerrados y countries fuera del AMBA, con la intención de aplicar el mismo mecanismo de depuración a nivel federal.
La política de segmentación de subsidios es uno de los ejes centrales de la gestión económica. El Gobierno insiste en que el sostenimiento de tarifas reducidas para sectores de ingresos altos constituye un uso ineficiente de los recursos públicos.
Con información de TN
Se creó un Centro Regional para combatir las drogas sintéticas y sustancias psicoactivasArgentina05/09/2025
El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
Argentina deportó a exdiputado venezolano que vino por el partido de la SelecciónArgentina05/09/2025
Formó parte como opositor del Parlamento de su país, pero fue involucrado en una trama de sobornos por parte del chavismo.
El fondo litiga para cobrar US$95 millones y propone transferirle las acciones de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Bancos exigen mayores ingresos, más garantías y plazos más cortos, mientras algunas líneas especiales mantienen tasas más bajas en determinados barrios porteños.
El Gobierno decidió operar directamente en el mercado de cambios para evitar sobresaltos en la antesala electoral. El Ministerio de Economía habría usado cerca de un cuarto de su poder de fuego.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.