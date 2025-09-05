Es por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
Argentina enfrenta un nuevo intento de embargo por parte de un fondo buitre
El fondo litiga para cobrar US$95 millones y propone transferirle las acciones de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.Argentina05/09/2025
El fondo Bainbridge presentó un nuevo reclamo ante la justicia de Estados Unidos para intentar cobrar una sentencia por US$95 millones contra la Argentina por bonos impagos del default de 2001.
En un escrito enviado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó que se le transfieran acciones del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de pago de ese fallo.
La presentación se realizó este martes 3 y lleva la firma del abogado Anthony J. Costantini, del estudio Duane Morris LLP. En el texto remitido a Preska, se señala que, pese a haber obtenido en diciembre de 2020 una sentencia firme por 95.424.899,38 dólares, el monto “permanece completamente impago hasta la fecha”.
Ante la situación, Bainbridge le pidió a Preska que autorice una medida extraordinaria: la entrega de los intereses de propiedad del Estado argentino en esas dos compañías estatales.
La solicitud incluye tres pasos: que la Argentina entregue las acciones de Aerolíneas y del Banco Nación; que esos activos se depositen en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York; y que esa institución transfiera finalmente la titularidad al fondo o a quien este designe, como forma de ejecutar la sentencia pendiente.
Bainbridge es uno de los fondos que no aceptó ninguno de los canjes de deuda que ofreció la Argentina tras el colapso de 2001. Se mantuvo fuera de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, y llevó su caso ante la justicia de Nueva York, que en 2020 le dio la razón. Desde entonces, el fondo intenta cobrar su fallo a través de distintos mecanismos de embargo, con resultados mixtos.
En 2023, por ejemplo, Bainbridge había solicitado quedarse con parte de las reservas del Banco Central. Ese planteo fue rechazado por Preska y el fondo no apeló la decisión.
Más recientemente, tanto Bainbridge como Burford Capital —conocido por su rol en el caso YPF— pidieron la ejecución de acciones de la petrolera estatal como forma de pago de sus respectivas sentencias. Preska accedió, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden, y aún analiza si confirma o revoca esa decisión.
El nuevo reclamo sigue el mismo camino. No existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras, indicó el exprocurador Sebastián Soler.
Sin embargo, Bainbridge insiste en que esa sería una vía válida para cobrar su sentencia.
En el caso YPF, el propio gobierno de Donald Trump presentó escritos en apoyo a la postura argentina, y puntualizó los riesgos que una medida de ese tipo podría implicar para la inmunidad soberana.
De avanzar la orden, la Argentina podrá apelar y solicitar nuevamente que se suspenda su aplicación hasta que la Cámara se pronuncie. Es lo que sucedió en los casos anteriores, recordó Soler.
Mientras, el país acumula reveses en los tribunales neoyorquinos. Esta semana, la jueza Preska rechazó otro planteo de la defensa argentina en el litigio por YPF.
El Gobierno había pedido limitar el acceso de los fondos buitre a información sobre activos estatales, citando el precedente del caso NML Capital vs. Argentina, que la Corte Suprema de Estados Unidos había interpretado como una restricción para investigar bienes no embargables. Sin embargo, Preska desestimó ese argumento y afirmó que no había nuevos elementos que justificaran reconsiderar decisiones ya tomadas.
Con información de TN
Se creó un Centro Regional para combatir las drogas sintéticas y sustancias psicoactivasArgentina05/09/2025
El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
Argentina deportó a exdiputado venezolano que vino por el partido de la SelecciónArgentina05/09/2025
Formó parte como opositor del Parlamento de su país, pero fue involucrado en una trama de sobornos por parte del chavismo.
Nación excluyó a más de 3500 usuarios de alto poder adquisitivo de subsidios energéticosArgentina05/09/2025
La medida afectó a familias de barrios cerrados, countries y Puerto Madero tras detectar maniobras irregulares para mantener los beneficios.
Bancos exigen mayores ingresos, más garantías y plazos más cortos, mientras algunas líneas especiales mantienen tasas más bajas en determinados barrios porteños.
El Gobierno decidió operar directamente en el mercado de cambios para evitar sobresaltos en la antesala electoral. El Ministerio de Economía habría usado cerca de un cuarto de su poder de fuego.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.