Argentina deportó a exdiputado venezolano que vino por el partido de la Selección
Formó parte como opositor del Parlamento de su país, pero fue involucrado en una trama de sobornos por parte del chavismo.Argentina05/09/2025
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves la expulsión del exdiputado venezolano José Gregorio Noriega, considerado un “operador” del presidente Nicolás Maduro.
Noriega había entrado el miércoles al país y fue visto paseando por Caminito, en el barrio porteño de La Boca. Fue sancionado en 2020 por Estados Unidos y la Unión Europea por desestabilizar la democracia.
“A este venezolano, sancionado por EE.UU. y la UE por asaltar la Asamblea Legislativa y encarcelar a diputados opositores, lo detectamos en Argentina y lo echamos: ¡no vuelve nunca más!”, escribió Bullrich en su cuenta de X.
En otro tramo de su mensaje, la ministra afirmó que “el patovica de Maduro había entrado ayer desde Brasil, un día antes del partido (contra Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de fútbol 2026). Hoy se va. ¡El terrorismo chavista no tiene lugar en nuestro país!”. alertó.
Quién es el exdiputado venezolano expulsado de la Argentina
Noriega fue diputado opositor al chavismo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, en 2019, fue expulsado del partido Voluntad Popular (VP), del dirigente Leopoldo López, después de que denuncias internas lo involucraron en una trama de sobornos orquestada por el chavismo en un plan denominado “Operación Alacrán”.
Según el sitio venezolano El Pitazo, en 2020 formó parte de una maniobra orquestada por el chavismo para asaltar el parlamento venezolano, entonces de mayoría opositora, y ponerlo al servicio de Maduro.
Como parte de esta operación, afirmó el portal, se le asignó la representación legal del partido opositor Voluntad Popular.
En un posteo en X, Voluntad Popular celebró “la decisión del gobierno de Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich de expulsar de Argentina al alacrán José Gregorio “Goyo” Noriega”.
Con información de TN
El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
La medida afectó a familias de barrios cerrados, countries y Puerto Madero tras detectar maniobras irregulares para mantener los beneficios.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.