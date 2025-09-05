Es por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
Estiman que el Tesoro ya vendió casi US$400 millones para contener al dólar
El Gobierno decidió operar directamente en el mercado de cambios para evitar sobresaltos en la antesala electoral. El Ministerio de Economía habría usado cerca de un cuarto de su poder de fuego.Argentina05/09/2025
El martes se inauguró una nueva etapa en la política cambiaria, con el anuncio de que el Tesoro empezaría a intervenir con ventas de dólares en el mercado cambiario para aportar liquidez y mitigar los movimientos en la previa a las elecciones.
Las ventas oficiales se habrían acercado a los US$400 millones en tres días, según calculan los operadores. En el mismo período el dólar bajó unos $10 y se mantiene en torno a $1362 para el mercado mayorista y $1375 en las pantallas del Banco Nación.
Las intervenciones directas en el mercado de cambios empezaron ese mismo día con ventas, pero el Tesoro decidió no informar sus movimientos. Por el contrario, se podrán inferir a partir de los depósitos en dólares y pesos que el Ministerio de Economía tiene en el Banco Central.
La munición inicial del Gobierno para vender e intentar controlar la cotización del dólar era de US$1669 millones al 1° de septiembre, pero un día después totalizaban US$1431 millones. Aunque la correlación no es uno a uno, a grandes rasgos, si el Tesoro vende divisas, bajarán los ahorros públicos en moneda extranjera y subirán las colocaciones en moneda local.
El último martes, la diferencia de los depósitos fue de US$238 millones, de los cuales US$40 millones se destinaron al pago de deuda con el BIRF y BID. Con eso, las ventas estimadas rondarían los US$200 millones.
El Banco Central es el ejecutor de las ventas, por cuenta y orden del Tesoro y, según las estimaciones de los operadores cambiarios, ya habría vendido casi de US$400 millones en tres ruedas: US$198 millones el martes; US$50 millones el miércoles; y otros US$150 millones este jueves. Así, habría usado cerca del 25% de su poder de fuego inicial.
“Hubo ventas este jueves. Por las características de las posturas y lo acotado de la variación de precios, es obvio que hubo intervención oficial. Es difícil estimarla, porque se opera en pantallas ‘ciegas’ y no hay datos oficiales. Pero, por el volumen operado en el contado, creo que fue la venta más importante para un día de operaciones en este ciclo”, dijo Gustavo Quintana, operador de PR corredores de cambio, a TN.
Cuántos dólares vendió el Tesoro desde agosto
Las ventas oficiales no arrancaron esta semana sino en agosto, cuando el Gobierno empezó a desprenderse de divisas en operaciones bilaterales. Desde ese momento, los privados calculan que el Tesoro ya se desprendió de unos US$500 millones.
De todos modos, en Max Capital consideraron que los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA son suficientes para sostener ventas diarias de unos US$100 millones durante un par de semanas, si la coyuntura lo requiere.
Sobre este punto, los analistas de Outlier resaltaron que estimar de manera inmediata la intervención será una tarea por demás compleja debido a la falta de datos oficiales.
“La información tiene dos días de demora, y revisando los depósitos en pesos y dólares del Tesoro en el BCRA, vemos que, desde agosto, hay cuatro movimientos que matchean entre variaciones de depósitos en dólares contra depósitos en pesos con un tipo de cambio implícito razonable (con diferencia menor a $20 pesos). La última fue el lunes, por US$16,5 millones", indicaron este jueves.
Se creó un Centro Regional para combatir las drogas sintéticas y sustancias psicoactivasArgentina05/09/2025
El Gobierno nacional oficializó la creación del Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, con foco en drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas (NSP).
Argentina deportó a exdiputado venezolano que vino por el partido de la SelecciónArgentina05/09/2025
Formó parte como opositor del Parlamento de su país, pero fue involucrado en una trama de sobornos por parte del chavismo.
Nación excluyó a más de 3500 usuarios de alto poder adquisitivo de subsidios energéticosArgentina05/09/2025
La medida afectó a familias de barrios cerrados, countries y Puerto Madero tras detectar maniobras irregulares para mantener los beneficios.
El fondo litiga para cobrar US$95 millones y propone transferirle las acciones de Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
Bancos exigen mayores ingresos, más garantías y plazos más cortos, mientras algunas líneas especiales mantienen tasas más bajas en determinados barrios porteños.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.