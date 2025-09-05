Milei inició su gira en Los Ángeles con un encuentro con la aspirante a astronauta Noel de Castro

El presidente Javier Milei comenzó su agenda oficial en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con un almuerzo junto a la ingeniera biomédica y aspirante a astronauta argentina, Noel de Castro, en el marco de una gira con foco en reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo este jueves por la tarde (hora argentina), poco después del arribo del mandatario a la costa oeste norteamericana. En la reunión también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

El encuentro con De Castro, una destacada profesional argentina que busca un lugar en la carrera espacial, marca el perfil de una gira que no solo apunta a las inversiones, sino también a la ciencia y la tecnología.

La agenda del Presidente en Los Ángeles continuará con una intensa ronda de reuniones. Tiene previsto un encuentro con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y más tarde con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

Antes de emprender su regreso, programado para el viernes, el jefe de Estado también se reunirá con el vicepresidente de la petrolera Chevron, Mark A. Nelson, y con el empresario Andy Kleinman. Se espera que la comitiva presidencial arribe a Ezeiza en la madrugada del sábado.

Con información de Noticias Argentinas