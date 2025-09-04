Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiano

Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda italiano, murió este jueves a los 91 años. Así lo confirmaron desde su empresa y lo dieron a conocer las agencias internacionales.

La compañía emitió un comunicado en el que anunció la muerte de “su creador, fundador e incansable impulsor”.

“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, señalaron. Estaban en ese momento junto a él su familia y su pareja desde hace 20 años, Leo Dell’Orco.

Según los diarios italianos, el velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo en el Armani/Teatro, de Milán.

En una combinación entre el talento de un diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigía su empresa, que facturaba unos 2300 millones de euros (US$2700 millones) al año.

Activo hasta el final de su vida, Armani hace apenas unos días había adquirido La Capannina, la sala de baile más antigua del mundo tras el cierre del Roseland de Nueva York, donde conoció a su amigo y socio Sergio Galeotti en la década del 60, tal como informó Corriere della Sera.

Con información de La Nación