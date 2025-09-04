Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda italiano

Ricardo Arjona agotó dos Movistar Arena en 70 minutos y agregó otra funciónCultura & Espectáculos02/09/2025
Según los diarios italianos, el velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo en el Armani/Teatro, de Milán.Cultura & Espectáculos04/09/2025
Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda italiano, murió este jueves a los 91 años. Así lo confirmaron desde su empresa y lo dieron a conocer las agencias internacionales.
La compañía emitió un comunicado en el que anunció la muerte de “su creador, fundador e incansable impulsor”.
“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, señalaron. Estaban en ese momento junto a él su familia y su pareja desde hace 20 años, Leo Dell’Orco.
En una combinación entre el talento de un diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigía su empresa, que facturaba unos 2300 millones de euros (US$2700 millones) al año.
Activo hasta el final de su vida, Armani hace apenas unos días había adquirido La Capannina, la sala de baile más antigua del mundo tras el cierre del Roseland de Nueva York, donde conoció a su amigo y socio Sergio Galeotti en la década del 60, tal como informó Corriere della Sera.
El cantante se presentará los días 1, 2 y 3 de mayo.
Tras conquistar escenarios como el Madison Square Garden y Miami, el artista llegará al Movistar Arena en mayo de 2026 con dos funciones ya anunciadas.
Tras el encuentro de febrero, cuando el ex The Police vino a presentarse al frente de un trío en el Movistar Arena, los músicos realizaron esta mañana un anuncio conjunto.
El artista salteño Heber Artaza es el encargado de realizar, del lado este al sur, un mural temático dedicado a los peregrinos y a los símbolos del Milagro. La obra retrata el rostro de distintos peregrinos, entre los que destaca la imagen de Damiana, peregrina de La Puna.
El clásico se presentará del 28 al 31 de agosto con funciones con orquesta, una propuesta didáctica y entradas gratuitas para estudiantes y jubilados.
Del 13 al 15 de marzo, el festival vivirá tres jornadas únicas en el Hipódromo de San Isidro con 10 headliners. También estarán Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento. La pelea por los votos y el territorio después de los incidentes en Lomas de Zamora.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.