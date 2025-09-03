“Gatos que se casan con espías”: Carrió sobre la filtración de audios que salpica al gobierno

La líder de la Coalición Cívica apuntó a diputadas de La Libertad Avanza y cuestionó la figura de Karina Milei en la causa Andis.

03/09/2025

Fiel a su estilo frontal y polémico, la exdiputada Elisa Carrió consideró esta noche que las filtraciones de los audios que tienen en vilo al gobierno en la causa Andis se concretaron "por los gatos que se casan con espías".

En ese sentido, la líder de Coalición Cívica sostuvo que "si ponen a chicas de la noche en las listas ¿Cómo no te van a infiltrar?

Además, y en declaraciones al canal de streaming Cenital, Carrió subrayó que los audios que le atribuyeron a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por supuestas coimas fueron filtrados por "diputadas de La Libertad Avanza", y agregó que eso sucedió porque el gobierno armó listas con "gatos que se casan con espías".

Por otra parte, y en otra entrevista que había dado la semana anterior, la exlegisladora calificó como "un personaje muy oscuro" a la hermana del presidente Javier Milei y dejó entrever su posible vinculación con hechos de corrupción.

Asimismo, calificó a Karina Milei como la "cajera" en distintos negociados, y que su figura es "inescindible" de su hermano, el mandatario.

