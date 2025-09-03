Milei acusó al kirchnerismo de planear un magnicidio

El presidente Javier Milei denunció un plan para atentar contra su vida. En una entrevista con Louis Sarkozy, el hijo del expresidente francés, el mandatario afirmó que el kirchnerismo y sus aliados aplican la "estrategia de Cortés", que consiste en quemar las naves, ir a todo o nada para destruirlo.

La entrevista se realizó el pasado viernes en la Casa Rosada, pero recién se dio a conocer este miércoles. En la conversación, el presidente afirmó que sus adversarios buscan perjudicarlo de varias formas, desde dañar el programa económico desde el Congreso hasta organizar manifestaciones violentas en la calle.

"Están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo nada y eso implica, digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí?", expresó el presidente.

Milei también afirmó que sus opositores recurren a mentiras para desprestigiarlo, pero calificó estas acciones como los "últimos manotazos de ahogados de un régimen". El mandatario concluyó la entrevista afirmando que, si Dios lo acompaña, su gobierno sepultará a este "régimen" en las urnas.