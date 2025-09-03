El fiscal Franco Picardi dispuso extender la medida por 10 días. Los imputados seguirán sin acceso al expediente mientras se investigan los audios de Spagnuolo.
Milei acusó al kirchnerismo de planear un magnicidio
El presidente Javier Milei denunció que la oposición intenta sabotear el plan económico desde el Congreso y con manifestaciones violentas, e incluso, intentan atentar contra su vida.Política03/09/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei denunció un plan para atentar contra su vida. En una entrevista con Louis Sarkozy, el hijo del expresidente francés, el mandatario afirmó que el kirchnerismo y sus aliados aplican la "estrategia de Cortés", que consiste en quemar las naves, ir a todo o nada para destruirlo.
La entrevista se realizó el pasado viernes en la Casa Rosada, pero recién se dio a conocer este miércoles. En la conversación, el presidente afirmó que sus adversarios buscan perjudicarlo de varias formas, desde dañar el programa económico desde el Congreso hasta organizar manifestaciones violentas en la calle.
"Están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo nada y eso implica, digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí?", expresó el presidente.
Milei también afirmó que sus opositores recurren a mentiras para desprestigiarlo, pero calificó estas acciones como los "últimos manotazos de ahogados de un régimen". El mandatario concluyó la entrevista afirmando que, si Dios lo acompaña, su gobierno sepultará a este "régimen" en las urnas.
"Milei"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 3, 2025
Por la grave denuncia que hizo en un medio internacional: "El plan del kirchnerismo es matarme". pic.twitter.com/TQso8kHNxf
“Gatos que se casan con espías”: Carrió sobre la filtración de audios que salpica al gobiernoPolítica03/09/2025
La líder de la Coalición Cívica apuntó a diputadas de La Libertad Avanza y cuestionó la figura de Karina Milei en la causa Andis.
Defensor del Pueblo: “Martin del Frari podría quedarse sin el pan y sin la torta”
La concejal Laura Jorge catalogó la postulación de Del Frari como “una locura que no se va a poder sostener” y remarcó que “él no puede ser el defensor del pueblo”.
Allanamientos a periodistas: Diputados exigieron la renuncia de Emilia Orozco por “no trabajar más de un año”
Legisladores alertaron sobre la inactividad de María Emilia Orozco y celebraron la reunión autoconvocada para repudiar ataques a la libertad de prensa en Argentina.
Marcela Jesús advirtió que el Gobierno nacional quiere “acallar voces críticas”
La candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria expresó su preocupación por el hostigamiento a periodistas y denunció un clima político “propio de la dictadura”.
Nora Giménez alertó sobre el impacto del plan económico de Milei en Salta y el país
La candidata de Fuerza Patria afirmó que las medidas oficiales priorizan el equilibrio fiscal a costa de los sectores más desprotegidos.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.