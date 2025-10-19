El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó al Gobierno Nacional, asegurando que "las provincias y los municipios somos los que estamos sosteniendo la paz social de la Argentina".
Saturday Night Live comparó a Javier Milei con Austin Powers y cuestionó el swap
El famoso programa de comedia repasó la visita del Presidente a la Casa Blanca y se refirió, con ironía, al desembolso de u$s40.000 millones.Política19/10/2025
El famoso programa de comedia estadounidense Saturday Night Live se burló del presidente Javier Milei, a quien comparó con el personaje de Austin Powers, y se refirió de forma irónica a la ayuda de u$s40.000 millones que anunció la administración de Donald Trump.
El programa, que se emite por la cadena NBC desde 1975 de forma ininterrumpida, repasó la visita del mandatario argentino a la Casa Blanca durante un segmento conducido por el actor y guionista Colin Jost que imita el formato tradicional de los noticieros.
En ese contexto, el aire mostró una foto del libertario junto a otra de Austin Powers, el espía británico interpretado por Mike Myers. "El presidente argentino Javier Milei, a quien vemos aquí preguntando si te pone cachonda, nena", señaló Jost en referencia a una de las frases del personaje cómico.
"Se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca esta semana, donde Trump anunció que mandaría u$s40.000 millones a la Argentina. Porque si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo a la Argentina", bromeó en un paralelismo con los jerarcas nazis que se ocultaron en el país.
El FMI insistió con que el Gobierno acumule reservas para facilitar el regreso a los mercados de deuda
En el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) referidas al Hemisferio Occidental dado a conocer este viernes en Washington, el organismo internacional ponderó el programa de gobierno de Argentina, pero le reclamó al presidente Javier Milei que uno de los puntos a fortalecer sea la acumulación de reservas: "Se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital".
En el documento, se advirtió que "la economía mundial enfrenta importantes cambios de políticas y shocks persistentes en medio de una incertidumbre inusualmente alta" y se deslizó que "en este contexto, se espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe se vea afectado por diferentes exposiciones al comercio global y a la dependencia de las remesas, las materias primas y los mercados globales de capital".
Con información de C5N
El Presidente intensifica el cierre de campaña. El Presidente visitará Córdoba (21/10) y hará el acto final en Rosario (23/10) buscando reforzar la performance libertaria antes de las elecciones.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El Presidente, en campaña desde Tucumán, aseguró que la turbulencia financiera cesará tras las legislativas. Confía en sumar más diputados.
El Gobierno define cambios y busca sumar a mandatarios provinciales a áreas clave de gestión para mostrar gobernabilidad y obtener apoyo de EE. UU.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.