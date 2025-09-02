El dólar oficial baja tras el anuncio de intervención del Tesoro en el mercado cambiario

En el segmento mayorista retrocedió $10 hasta los $1.362, mientras que en el minorista se ubicó en $1.390,87.

Economía02/09/2025

dolar-blue-tasas-finanzas-vivo-inversiones

El dólar oficial afloja y cae en el segmento mayorista como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía, que confirmó que el Tesoro intervendrá en la venta de divisas para contener la presión cambiaria previo a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

A nivel mayorista, el dólar pierde $10 (0,7%) y retrocede a los $1.362 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalara que a partir de esta jornada participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

dolar-2056911El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios para contener el dólar

Asimismo, el dólar minorista retrocede levemente a $1.390,87 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) el billete verde pierde $10 y opera a $1.375. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

Con información de Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail