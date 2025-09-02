En medio de la previa electoral y tras el feriado en EE.UU., los papeles locales arrancaron la rueda con fuertes bajas. La volatilidad golpea también a los bonos en dólares.
Wall Street abrió la semana con fuertes caídas
Wall Street, Europa y Asia operan con bajas en una semana clave para la economía de Estados Unidos, marcada por la publicación de los PMI y el informe laboral.Economía02/09/2025
Tras un lunes sin operaciones, Wall Street arranca la semana con fuertes correcciones. Entre los inversores de la bolsa norteamericana predomina la cautela este martes. Mientras, se espera que los datos económicos que se conocerán esta semana terminen de definir la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sobre la reducción de las tasas de interés, de cara a su reunión a mediados de mes.
Por su parte, los mercados globales también operan con pérdidas este martes. En Europa, el Euro Stoxx 50 cae 0,96%, mientras que el DAX alemán se desploma 1,55%, y el CAC francés se comprime un 0,50%. Por fuera de la eurozona se destaca el FTSE británico, que corrige 0,62%.
En Asia, la bolsa de Shanghái cae 0,45%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong opera 0,47% a la baja. La excepción es el Nikkei 225 japonés que, luego de la fuerte corrección de este lunes, actualmente sube 0,35%.
Wall Street a la baja, pero merodeando su techo
El índice industrial Dow Jones baja 0,86%, mientras que la plaza de empresas tecnológicas Nasdaq Composite cae 0,98%. Por su parte, el indicador de las empresas más importante del mercado, el S&P 500, se contrae 0,96%.
De todas maneras, Wall Street viene de cerrar un mes alcista, con el S&P 500 habiendo anotado un incremento mensual del 3,56% y una marca histórica de 6.501,86 puntos el jueves pasado.
Los datos clave de la economía de EEUU
Estados Unidos será el foco principal de los mercados esta semana, con una serie de datos clave sobre el estado de la economía norteamericana que se conocieron a partir de este martes, con la publicación de los PMI manufactureros de S&P Global e ISM. Dieron 53 y 48,7 puntos, respectivamente. En ambos casos, por debajo de lo estimado por los analistas.
De todas maneras, el plato fuerte será el informe de empleo de agosto que se publicará el viernes. El informe previo no solo dio cuenta de una desaceleración en la generación de empleo en EEUU durante ese mes, sino que corrigió a la baja los datos de meses previos, lo que obligó a la Fed a barajar un recorte de tasas en septiembre.
Por lo tanto, a dos semanas de que el comité de la Fed se reúna para decidir si mantendrá o no la tasa de interés actual, el informe de empleo del próximo viernes será uno de los dos datos más importantes que tendrá disponible el organismo para tomar esa decisión. El otro será el IPC de agosto, que se conocerá el jueves 11 de septiembre.
Con información de Ámbito
El dólar oficial baja tras el anuncio de intervención del Tesoro en el mercado cambiarioEconomía02/09/2025
En el segmento mayorista retrocedió $10 hasta los $1.362, mientras que en el minorista se ubicó en $1.390,87.
La cotización del oro superó los u$s3.500 por onza, en su sexta jornada consecutiva de subas, mientras crecen las expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos.
La papelera informó a la CNV que se encuentra en proceso de reestructuración financiera y busca nuevos socios para viabilizar su continuidad operativa.
Aun con el pico que marcó la cotización el último día de julio, que lo llevó a $1360, el tipo de cambio cedió de punta a punta en este mes. La caída fue impulsada por un cóctel de medidas del Gobierno.
LCG y EcoGo son dos de las consultoras que miden el precio de los alimentos semana a semana. Las mayores subas remiten al principio del mes, luego del salto del tipo de cambio oficial.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno denunció “una operación ilegal” por la filtración de los audios de Karina MileiPolítica01/09/2025
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largoArgentina01/09/2025
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.