Wall Street abrió la semana con fuertes caídas

Tras un lunes sin operaciones, Wall Street arranca la semana con fuertes correcciones. Entre los inversores de la bolsa norteamericana predomina la cautela este martes. Mientras, se espera que los datos económicos que se conocerán esta semana terminen de definir la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sobre la reducción de las tasas de interés, de cara a su reunión a mediados de mes.

Por su parte, los mercados globales también operan con pérdidas este martes. En Europa, el Euro Stoxx 50 cae 0,96%, mientras que el DAX alemán se desploma 1,55%, y el CAC francés se comprime un 0,50%. Por fuera de la eurozona se destaca el FTSE británico, que corrige 0,62%.

En Asia, la bolsa de Shanghái cae 0,45%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong opera 0,47% a la baja. La excepción es el Nikkei 225 japonés que, luego de la fuerte corrección de este lunes, actualmente sube 0,35%.

Wall Street a la baja, pero merodeando su techo

El índice industrial Dow Jones baja 0,86%, mientras que la plaza de empresas tecnológicas Nasdaq Composite cae 0,98%. Por su parte, el indicador de las empresas más importante del mercado, el S&P 500, se contrae 0,96%.

De todas maneras, Wall Street viene de cerrar un mes alcista, con el S&P 500 habiendo anotado un incremento mensual del 3,56% y una marca histórica de 6.501,86 puntos el jueves pasado.

Los datos clave de la economía de EEUU

Estados Unidos será el foco principal de los mercados esta semana, con una serie de datos clave sobre el estado de la economía norteamericana que se conocieron a partir de este martes, con la publicación de los PMI manufactureros de S&P Global e ISM. Dieron 53 y 48,7 puntos, respectivamente. En ambos casos, por debajo de lo estimado por los analistas.

De todas maneras, el plato fuerte será el informe de empleo de agosto que se publicará el viernes. El informe previo no solo dio cuenta de una desaceleración en la generación de empleo en EEUU durante ese mes, sino que corrigió a la baja los datos de meses previos, lo que obligó a la Fed a barajar un recorte de tasas en septiembre.

Por lo tanto, a dos semanas de que el comité de la Fed se reúna para decidir si mantendrá o no la tasa de interés actual, el informe de empleo del próximo viernes será uno de los dos datos más importantes que tendrá disponible el organismo para tomar esa decisión. El otro será el IPC de agosto, que se conocerá el jueves 11 de septiembre.

Con información de Ámbito