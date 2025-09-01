“El camino es un federalismo real”: Sáenz felicitó a Valdés, gobernador electo de Corrientes

En su cuenta de X, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, felicitó a Juan Pablo Valdés tras su triunfo en los últimos comicios de Corrientes, donde fue electo gobernador con más del 50% de los votos.

“Desde Salta reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", expresó.

Y reafirmó su compromiso con el federalismo. "El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas que defiendan los intereses de su gente", posteó.