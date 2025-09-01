“El camino es un federalismo real”: Sáenz felicitó a Valdés, gobernador electo de Corrientes

“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", posteó el mandatario salteño en sus redes sociales.

Política01/09/2025

juan-pablo-valdes-el-ganador-de-las-elecciones-VVK7OIMUFZFFJOBEUM4LQYYQWI

En su cuenta de X, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, felicitó a Juan Pablo Valdés tras su triunfo en los últimos comicios de Corrientes, donde fue electo gobernador con más del 50% de los votos.

68b4eded2e0d3_940_529!Elecciones en Corrientes: triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta

“Desde Salta reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", expresó.

Y reafirmó su compromiso con el federalismo. "El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas que defiendan los intereses de su gente", posteó.

habitos-agua-memoria-aguas-santafesinasjpg

Nuevo aumento en el agua: 1,9% en septiembre

Ivana Chañi
Salta01/09/2025

El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.

