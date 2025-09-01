El representante de San Luis, Carlos D'Alessandro, compartió en su cuenta de X una foto del encuentro y detalló que se conversó sobre el “rol clave de las provincias argentinas en el futuro de nuestro país".
“El camino es un federalismo real”: Sáenz felicitó a Valdés, gobernador electo de Corrientes
“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", posteó el mandatario salteño en sus redes sociales.Política01/09/2025
En su cuenta de X, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, felicitó a Juan Pablo Valdés tras su triunfo en los últimos comicios de Corrientes, donde fue electo gobernador con más del 50% de los votos.
“Desde Salta reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", expresó.
Y reafirmó su compromiso con el federalismo. "El verdadero camino es un federalismo real, con provincias fuertes y unidas que defiendan los intereses de su gente", posteó.
Felicitaciones a @JPValdesok por su triunfo en las elecciones de Corrientes y a @gustavovaldesok por el gran respaldo a su gestión.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 1, 2025
