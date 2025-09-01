La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.
El fenómeno de Santa Rosa no afectará a Salta, pero se espera un descenso de la temperatura
El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el núcleo frío en altura se concentró en el centro y noreste del país. Para la provincia, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío y probables precipitaciones hacia el fin de semana.Salta01/09/2025
La tormenta de Santa Rosa causó estragos en gran parte del centro del país, con lluvias intensas, campos anegados, rutas cortadas y pérdidas económicas en el sector agroproductivo. El meteorólogo Edgardo Escobar, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, señaló que el fenómeno no afectará a la provincia.
“Este núcleo frío en altura, que es la famosa baja segregada, impactó de lleno en el centro y noreste de nuestro país. Nosotros estuvimos bastante alejados aunque llegó hasta Tucumán, las zonas más complicadas con granizo y nevadas muy cerca de la Cordillera, y tormentas en el centro y en el este del país”, explicó.
Sin embargo, advirtió que en los próximos días, para Salta se pronostica un descenso brusco de temperatura.
“Para el miércoles 3 de septiembre podemos tener vientos del sector este, moderados, debido a que comienza a empujar otro sistema frontal frío, que va a hacer que el día jueves 4 tengamos un descenso en las temperaturas máximas, que se estiman en 13°C, un cielo mayormente nublado y con probables precipitaciones que se puede mantener durante la madrugada del día viernes”, detalló.
Diputados debatirán el proyecto que busca crear esta base de datos, con información de distintos organismos del Estado, respecto a la violencia contra niños, niñas y adolescentes salteños.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
Más de 5.000 policías participarán del Operativo del Milagro
El vocero policial Cristian Aguilera anticipó por Aries que más de 5000 efectivos estarán afectados al Operativo del Milagro, que ya comenzó con patrullajes, controles y acompañamiento de peregrinaciones.
“Las ambulancias alcanzan pero siempre hacen falta más” señaló Romero
El director de SAMEC explicó que actualmente hay 15 móviles en funcionamiento pero se necesitan más vehículos para mantener la cobertura ante emergencias y eventos masivos.
SAMEC prepara un amplio operativo sanitario para El Milagro 2025
Daniel Romero, director del SAMEC, adelantó la planificación de atención médica y prevención para la multitudinaria procesión y el triduo en la provincia.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
Nuevo aumento en el agua: 1,9% en septiembre
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.