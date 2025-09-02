El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios para contener el dólar

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este martes a través de su cuenta oficial de Twitter que el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios, con el objetivo de contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento del sistema.

“La medida busca aportar estabilidad y dar soporte al mercado cambiario, garantizando que las operaciones se realicen de manera ordenada y previsible”, indicó Quirno en su mensaje digital.

Esta intervención se da en un contexto de volatilidad en el mercado de divisas, donde inversores y particulares monitorean de cerca la cotización del dólar y las políticas oficiales de liquidez. Desde el Tesoro señalaron que la participación se realizará siguiendo los criterios de transparencia y según las necesidades del mercado, sin modificar la política cambiaria vigente.