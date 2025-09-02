El oro alcanzó un récord histórico impulsado por la debilidad del dólar

El oro alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, extendiendo su rally por sexta jornada consecutiva, impulsado por la debilidad del dólar y las crecientes apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos este mes.

El oro al contado avanzaba un 0,5%, hasta u$s3.493 por onza, después de tocar un récord intradía de u$s3.508,50. En tanto, los futuros del oro en EEUU para diciembre trepaban un 1,4% hasta u$s3.564.

“La desaceleración económica y la expectativa de recortes de tasas en EEUU están dando impulso a los metales preciosos”, explicó Kyle Rodda, analista de mercados en Capital.com. A ello se suma la creciente desconfianza hacia los activos en dólares, alimentada por los ataques del presidente Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal.

EEUU: el dólar se mantiene en mínimos históricos

Trump viene presionando desde hace meses a la Fed y a su titular, Jerome Powell, para que reduzcan las tasas, y recientemente cuestionó incluso la millonaria remodelación de la sede del banco central en Washington.

El lunes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la independencia del organismo, aunque señaló que “ha cometido muchos errores” y respaldó el derecho de Trump a remover a la gobernadora Lisa Cook, acusada de fraude hipotecario.De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, el mercado descuenta con un 90% de probabilidad que el próximo 17 de septiembre la Fed recorte 25 puntos básicos su tasa de referencia.

En este contexto, el dólar se mantiene cerca de mínimos de más de un mes frente a otras divisas, lo que abarata al oro para los inversores extranjeros. El metal precioso, que no ofrece rendimientos, suele verse favorecido en escenarios de tipos bajos.

Los últimos datos de inflación en EEUU —con un alza mensual del 0,2% y anual del 2,6% en el índice de precios de los gastos de consumo personal— estuvieron en línea con lo esperado. Ahora, el mercado aguarda los reportes de empleo del viernes para evaluar la magnitud del ajuste monetario de la Fed.

En el resto de los metales preciosos, la plata subía un 0,1% a u$s40,71, tras marcar en la víspera su nivel más alto desde 2011; el platino ganaba un 1% a u$s1.415, mientras que el paladio retrocedía un 0,7% hasta u$s1.129.

