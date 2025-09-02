La papelera informó a la CNV que se encuentra en proceso de reestructuración financiera y busca nuevos socios para viabilizar su continuidad operativa.
El oro alcanzó un récord histórico impulsado por la debilidad del dólar
La cotización del oro superó los u$s3.500 por onza, en su sexta jornada consecutiva de subas, mientras crecen las expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos.Economía02/09/2025
El oro alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, extendiendo su rally por sexta jornada consecutiva, impulsado por la debilidad del dólar y las crecientes apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos este mes.
El oro al contado avanzaba un 0,5%, hasta u$s3.493 por onza, después de tocar un récord intradía de u$s3.508,50. En tanto, los futuros del oro en EEUU para diciembre trepaban un 1,4% hasta u$s3.564.
“La desaceleración económica y la expectativa de recortes de tasas en EEUU están dando impulso a los metales preciosos”, explicó Kyle Rodda, analista de mercados en Capital.com. A ello se suma la creciente desconfianza hacia los activos en dólares, alimentada por los ataques del presidente Donald Trump a la independencia de la Reserva Federal.
EEUU: el dólar se mantiene en mínimos históricos
Trump viene presionando desde hace meses a la Fed y a su titular, Jerome Powell, para que reduzcan las tasas, y recientemente cuestionó incluso la millonaria remodelación de la sede del banco central en Washington.
El lunes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la independencia del organismo, aunque señaló que “ha cometido muchos errores” y respaldó el derecho de Trump a remover a la gobernadora Lisa Cook, acusada de fraude hipotecario.De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, el mercado descuenta con un 90% de probabilidad que el próximo 17 de septiembre la Fed recorte 25 puntos básicos su tasa de referencia.
En este contexto, el dólar se mantiene cerca de mínimos de más de un mes frente a otras divisas, lo que abarata al oro para los inversores extranjeros. El metal precioso, que no ofrece rendimientos, suele verse favorecido en escenarios de tipos bajos.
Los últimos datos de inflación en EEUU —con un alza mensual del 0,2% y anual del 2,6% en el índice de precios de los gastos de consumo personal— estuvieron en línea con lo esperado. Ahora, el mercado aguarda los reportes de empleo del viernes para evaluar la magnitud del ajuste monetario de la Fed.
En el resto de los metales preciosos, la plata subía un 0,1% a u$s40,71, tras marcar en la víspera su nivel más alto desde 2011; el platino ganaba un 1% a u$s1.415, mientras que el paladio retrocedía un 0,7% hasta u$s1.129.
Con información de Ámbito
Aun con el pico que marcó la cotización el último día de julio, que lo llevó a $1360, el tipo de cambio cedió de punta a punta en este mes. La caída fue impulsada por un cóctel de medidas del Gobierno.
LCG y EcoGo son dos de las consultoras que miden el precio de los alimentos semana a semana. Las mayores subas remiten al principio del mes, luego del salto del tipo de cambio oficial.
El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en veranoEconomía29/08/2025
Daniel González, secretario coordinador de Minería y Energía, adelantó que el Gobierno estudia modificar los subsidios en las tarifas de energía para los hogares, como parte de un plan destinado a ajustar aún más las subvenciones.
En lo que resta de 2025, el Tesoro debe renovar al menos el 74% de sus vencimientos para no emitir pesosEconomía29/08/2025
El Tesoro cuenta con $12 billones en el BCRA, mientras que la deuda remanente hasta diciembre es de $45,6 billones. En el mercado avizoran que las tasas seguirán altas por un tiempo más.
Seis de cada diez empresas textiles recortaron su estructura por caída en las ventasEconomía28/08/2025
Así se desprende del último informe de la Fundación ProTejer. La ventas en indumentaria se desplomaron, en promedio, un 30% en los últimos dos años. La principal causa es el avance de las importaciones.
