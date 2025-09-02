Aseguran que la nueva ley de Residencias pondrá un freno a las presiones corporativas

La reciente modificación de la ley de residencias médicas en Salta no sólo busca asegurar la presencia de profesionales en el interior provincial, sino también frenar posibles presiones de grupos médicos que, según explicó la presidenta del Círculo Médico, Cristina Sánchez Wilde, podían condicionar la apertura de cupos en determinadas especialidades.

En diálogo con Aries, la dirigente sostuvo que la norma clarifica que la definición del número de residencias es resorte exclusivo del Ministerio de Salud, que cuenta con la información estadística real.

Sánchez Wilde subrayó que en el pasado hubo intentos de frenar la creación de nuevos cupos por parte de sectores con intereses particulares. “El Ministerio tiene que hacer pesar su autoridad y decir: necesitamos tantos especialistas en tales lugares, y por lo tanto el cupo se amplía”, afirmó.

La médica consideró que este cambio fortalece el rol del Estado en la planificación sanitaria.

Finalmente, al ser consultada sobre la conformidad del Círculo Médico con la ley y el Proyecto de Emergencia Sanitaria, Sánchez Wilde asintió. "Para empezar está bien", afirmó, y agregó que, en caso de que surgieran omisiones o situaciones imprevistas, el Ministerio de Salud será el encargado de resolverlas sobre la marcha.