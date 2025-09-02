Aseguran que la nueva ley de Residencias pondrá un freno a las presiones corporativas

Una de cada tres parejas en Salta sufre de bajo deseo sexual
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.
La reciente modificación de la ley de residencias médicas en Salta
La reciente modificación de la ley de residencias médicas en Salta no sólo busca asegurar la presencia de profesionales en el interior provincial, sino también frenar posibles presiones de grupos médicos que, según explicó la presidenta del Círculo Médico, Cristina Sánchez Wilde, podían condicionar la apertura de cupos en determinadas especialidades.
En diálogo con Aries, la dirigente sostuvo que la norma clarifica que la definición del número de residencias es resorte exclusivo del Ministerio de Salud, que cuenta con la información estadística real.
Sánchez Wilde subrayó que en el pasado hubo intentos de frenar la creación de nuevos cupos por parte de sectores con intereses particulares. “El Ministerio tiene que hacer pesar su autoridad y decir: necesitamos tantos especialistas en tales lugares, y por lo tanto el cupo se amplía”, afirmó.
La médica consideró que este cambio fortalece el rol del Estado en la planificación sanitaria.
Finalmente, al ser consultada sobre la conformidad del Círculo Médico con la ley y el Proyecto de Emergencia Sanitaria, Sánchez Wilde asintió. "Para empezar está bien", afirmó, y agregó que, en caso de que surgieran omisiones o situaciones imprevistas, el Ministerio de Salud será el encargado de resolverlas sobre la marcha.
Una especialista se refirió a los diferentes factores de riesgo, teniendo en cuenta un contexto totalmente nuevo y atravesado por la tecnología.
Psicólogos instan a padres y docentes a identificar señales de riesgo y a intervenir de manera temprana para salvar vidas.
Se estima que el 30% de las personas infectadas desarrollarán complicaciones cardíacas o digestivas.
La Dra. Mónica López celebró la recuperación parcial del stock de sangre pero advirtió que para tener “un suelo”, 100 personas deben donar. Con la llegada de los peregrinos, el centro busca abastecerse.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa cerca del 90% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en San Martín, Orán y Capital.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.