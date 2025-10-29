Concientización por el ACV: brindarán asesoramiento en Plazoleta IV Siglos

En el marco del Día Mundial del ACV, la Municipalidad de Salta y el Ministerio de Salud realizarán una jornada de concientización y prevención de 10 a 17 horas, en la Plazoleta IV Siglos.

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), la Municipalidad de Salta, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y organización de pacientes “Actúa Con Velocidad” (ACV), llevará adelante una jornada de concientización y prevención abierta a la comunidad.

La actividad se desarrollará este miércoles 29, de 10 a 17, en la Plazoleta IV Siglos, y estará enfocada en informar a la ciudadanía sobre los síntomas del ACV y la importancia de una atención inmediata.

Bajo el lema “Cada minuto cuenta”, la propuesta busca que más personas puedan reconocer los signos tempranos del ACV, ya que detectar a tiempo puede salvar vidas. Durante la jornada, se brindará asesoramiento y material educativo sobre el tema.

Estas son las 5 claves para reconocer un ACV:

      Caída de una parte del rostro al sonreír.
      Dificultad para mover un brazo o pierna.
      Dificultad para hablar.
      Dolor de cabeza súbito e intenso.
      Visión borrosa, doble visión, pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos.

