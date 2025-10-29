Concientización por el ACV: brindarán asesoramiento en Plazoleta IV Siglos

Alertan por el riesgo sanitario detrás del contrabando de carne
En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), la Municipalidad de Salta, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y organización de pacientes “Actúa Con Velocidad” (ACV), llevará adelante una jornada de concientización y prevención abierta a la comunidad.
La actividad se desarrollará este miércoles 29, de 10 a 17, en la Plazoleta IV Siglos, y estará enfocada en informar a la ciudadanía sobre los síntomas del ACV y la importancia de una atención inmediata.
Bajo el lema “Cada minuto cuenta”, la propuesta busca que más personas puedan reconocer los signos tempranos del ACV, ya que detectar a tiempo puede salvar vidas. Durante la jornada, se brindará asesoramiento y material educativo sobre el tema.
Estas son las 5 claves para reconocer un ACV:
Caída de una parte del rostro al sonreír.
Dificultad para mover un brazo o pierna.
Dificultad para hablar.
Dolor de cabeza súbito e intenso.
Visión borrosa, doble visión, pérdida parcial o total de la visión en uno o ambos ojos.
Se trata de una patología altamente contagiosa que afecta a todas las edades y es más grave en lactantes. En lo que va del año se notificó sólo un caso en Salta y en el país suman 333. Las vacunas están disponibles en los servicios públicos de salud.
La intervención consistió en una técnica de osteointegración transfemoral a una persona amputada, una técnica que proporciona mayor estabilidad y control de la prótesis en comparación con los métodos tradicionales.
El neurólogo Iván Rollan remarcó que controlar presión, colesterol, glucemia y mantener actividad física reduce drásticamente los riesgos de un ataque cerebral.
Este miércoles 29 la atención es en Animaná; y el jueves 30 y viernes 31, en San Carlos. Las mamografías son para mujeres mayores de 40 años sin obra social.
El Hospital San Vicente de Paul de Orán pondrá en marcha en noviembre su nuevo equipo de Resonancia Magnética Nuclear o RMN.
