Círculo Médico: "Con el sinceramiento de las cuentas, el IPS tiene que actualizar honorarios"

Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, respaldó en Aries la digitalización de órdenes en el IPS, pero advirtió que los profesionales necesitan una actualización del valor de la consulta.Salta02/09/2025Ivana Chañi
El Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS) comenzó este lunes 1 de septiembre a digitalizar las órdenes de consulta, que ya no se emiten en papel y sólo podrán gestionarse a través de la aplicación de la obra social.
En diálogo con Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, celebró el avance, aunque adelantó que solicitarán un incremento en el valor de la consulta.
“En realidad es un avance que ya se veía venir y que era necesario. Ya lo están llevando adelante otras prepagas y obras sociales con buenos resultados”, explicó la dirigente médica.
Sánchez Wilde señaló que la digitalización permitirá al IPS tener un registro más transparente de la cantidad real de consultas. “Se evitan prácticas indebidas como el préstamo del carnet de afiliado o el cobro de más de una orden por un mismo profesional”, sostuvo.
En ese marco, reclamó que los recursos liberados por la medida se reinviertan en los profesionales. “Actualmente el valor de la consulta es de 10.600 pesos, muy bajo para nuestros especialistas. Creemos que, con el sinceramiento de las cuentas, el IPS tiene que actualizar honorarios”, subrayó.
La titular del Círculo Médico agregó que la implementación exigió a los médicos inversiones adicionales. “Algunos tuvieron que comprar computadoras, teléfonos nuevos o incorporar personal para adaptarse al sistema. Fue un sacrificio, pero a la larga será muy beneficioso”, concluyó.
Una periodista de Tartagal lamentó la situación en Lomas de Olmedo y alertó sobre más pozos en similares condiciones. “Es un reclamo que lleva muchísimos años” sostuvo.
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
Al igual que ayer lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes una alerta amarilla por fuertes vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 90 km/h.
Desde las 10 de la mañana y por cuarto año consecutivo, se realizará el recorrido por el predio y una ceremonia religiosa junto a los Santos Patronos, celebrada por Monseñor Cargnello.
Se ubicará en el Centro Emisor de Licencias (CEL) de la calle Santa Fe 545, desde las 8.30 hasta las 13 horas. Se debe concurrir con DNI y ser mayor de 16 años.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.