Círculo Médico: "Con el sinceramiento de las cuentas, el IPS tiene que actualizar honorarios"

El Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS) comenzó este lunes 1 de septiembre a digitalizar las órdenes de consulta, que ya no se emiten en papel y sólo podrán gestionarse a través de la aplicación de la obra social.

En diálogo con Aries, la presidenta del Círculo Médico de Salta, Cristina Sánchez Wilde, celebró el avance, aunque adelantó que solicitarán un incremento en el valor de la consulta.

“En realidad es un avance que ya se veía venir y que era necesario. Ya lo están llevando adelante otras prepagas y obras sociales con buenos resultados”, explicó la dirigente médica.

Sánchez Wilde señaló que la digitalización permitirá al IPS tener un registro más transparente de la cantidad real de consultas. “Se evitan prácticas indebidas como el préstamo del carnet de afiliado o el cobro de más de una orden por un mismo profesional”, sostuvo.

En ese marco, reclamó que los recursos liberados por la medida se reinviertan en los profesionales. “Actualmente el valor de la consulta es de 10.600 pesos, muy bajo para nuestros especialistas. Creemos que, con el sinceramiento de las cuentas, el IPS tiene que actualizar honorarios”, subrayó.

La titular del Círculo Médico agregó que la implementación exigió a los médicos inversiones adicionales. “Algunos tuvieron que comprar computadoras, teléfonos nuevos o incorporar personal para adaptarse al sistema. Fue un sacrificio, pero a la larga será muy beneficioso”, concluyó.