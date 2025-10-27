Hora de oro y primeros cuidados: Qué tener en cuenta ante un parto de emergencia

La Dra. Mónica Gelsi, sexóloga y ginecóloga, anunció en De esto sí se habla: Salud y sexualidad que junto a la obstetra jubilada Viviana Roffi ofrecerán un taller gratuito de “parto en la calle”, destinado a capacitar a bomberos, policías y al público en general sobre cómo actuar frente a un parto inesperado fuera de un hospital.

“Esto puede ocurrir en cualquier momento, ya sea cuando la mujer está cerca del término o incluso antes. La idea es brindar herramientas sobre qué hacer si ves a una embarazada desmayarse o romper aguas mientras camina por la calle”, explicó Gelsi.

La especialista también destacó que, en condiciones de bajo riesgo y con supervisión profesional, los partos domiciliarios pueden ser seguros. “Siempre debe haber un médico, médica o partera que acompañe, porque de por sí la mayoría de los partos se producen espontáneamente, pero el riesgo existe si no hay asistencia”, advirtió.

Gelsi recordó la importancia de la preparación previa al embarazo, incluyendo el uso de ácido fólico, mantener un peso adecuado y eliminar tóxicos, ya que estos factores impactan en la salud del bebé. Citó estudios sobre la longitud de los telómeros, el “reloj biológico” de los cromosomas, que se ve beneficiada por un embarazo saludable y la lactancia exclusiva durante los primeros 45 a 60 días.

Por último, la especialista subrayó la relevancia del apego temprano. “La hora de oro, inmediatamente después del nacimiento, es fundamental para la conexión madre-hijo: ponemos al bebé al pecho, corazón con corazón, para que sienta el calor y el latido de la madre, evitando que perciba el mundo externo como algo desconocido y frío”, concluyó.