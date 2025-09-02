Un atraco cuidadosamente planificado a la sucursal del Banco Patagonia de Belgrano y Brown tuvo un desenlace inesperado para los delincuentes, quienes debieron huir sin poder llevarse nada. Todavía no han sido identificados.
Un preso se tragó dos hojas de afeitar y está grave en Santiago del Estero
El detenido, de 33 años, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece con custodia policial. Ocurrió en la ciudad de Quimilí.Provincias02/09/2025
Un hombre de 33 años, acusado de un robo en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, se autolesionó y se tragó dos hojas de afeitar luego de ser detenido por la policía.
El sospechoso, que permanece internado en el hospital zonal bajo custodia, está investigado por el robo a una compañía del rubro alimenticio.
Al momento de ser identificado por la policía llevaba una bolsa con una computadora portátil, un auricular y calcomanías con el logo de la empresa.
El hombre fue trasladado hasta la alcaldía. Dentro del lugar, se habría autolesionado, provocándose heridas cortantes en uno de sus brazos, y en parte del cuello.
Luego, se tragó dos hojas de afeitar, por lo que tuvo que ser trasladado hacia el hospital zonal. Allí permanece internado, en calidad de detenido.
Con información de TN
Detuvieron a un hombre acusado de torturar a su hijastro con un ladrillo caliente en MisionesProvincias01/09/2025
El niño sufrió graves quemaduras en muslos y glúteos. La madre, de 24 años, declaró que lo hicieron como “tratamiento casero” por un problema de salud.
Milagros Quenaipe fue atacada sin un previo altercado en plena calle. El presunto autor fue detenido.
Sorpresiva nevada en San Luis: La Tormenta de Santa Rosa cubre la provincia de nieveProvincias31/08/2025
Varias localidades puntanas recibieron intensas y poco habituales nevadas este domingo. Rige alerta meteorológico.
Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La MatanzaProvincias31/08/2025
Candela Santa María había fallecido tras recibir un disparo en un intento de robo cuando llegó a levantar un pasajero, el cual le había tendido una trampa.
Allanamientos por agua no potable en escuelas bonaerenses: apuntan al Consejo EscolarProvincias29/08/2025
La fiscalía detectó informes falsificados que certificaban potabilidad. Hay al menos cinco personas bajo investigación, entre ellas funcionarios locales.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.