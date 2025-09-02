Un preso se tragó dos hojas de afeitar y está grave en Santiago del Estero

Un hombre de 33 años, acusado de un robo en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, se autolesionó y se tragó dos hojas de afeitar luego de ser detenido por la policía.

El sospechoso, que permanece internado en el hospital zonal bajo custodia, está investigado por el robo a una compañía del rubro alimenticio.

Al momento de ser identificado por la policía llevaba una bolsa con una computadora portátil, un auricular y calcomanías con el logo de la empresa.

El hombre fue trasladado hasta la alcaldía. Dentro del lugar, se habría autolesionado, provocándose heridas cortantes en uno de sus brazos, y en parte del cuello.

Luego, se tragó dos hojas de afeitar, por lo que tuvo que ser trasladado hacia el hospital zonal. Allí permanece internado, en calidad de detenido.

Con información de TN