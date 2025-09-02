Qué dijo Scaloni sobre los campeones del mundo que juegan en el fútbol argentino

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina de fútbol, elogió el buen momento de los campeones del mundo en Qatar en el fútbol argentino. Ángel Di María, Leandro Paredes se unieron a la lista de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, German Pezzella y Franco Armani.

Se refirió a la liga argentina como un fútbol "donde no te dejan las cosas fáciles" y que este giro les vendría bien a aquellos exitosos jugadores que tanto respetan afuera.

¿De Paul y Paredes?

Por el Motorcito y su llegada al Inter de Miami, lo juzgaran como uno más y si su rendimiento es bueno, será convocado. Con Leandro Paredes se deshizo en elogios y confesó sentir placer al verlo jugar: "Jerarquiza el fútbol argentino"

El gol de Di María, pero en Rosario Central

"Si, justo contra Newell´s... Tardó como 18 años, je" bromeó el técnico campeón del mundo sobre la participación de Fideo Di María en el fútbol local confesando estar muy feliz por ver bien al ex jugador de la Albiceleste.

