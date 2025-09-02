El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
Qué dijo Scaloni sobre los campeones del mundo que juegan en el fútbol argentino
El director técnico del la selección argentina habló sobre el duro fútbol argentino, la importancia del ritmo competitivo, que pasará con aquellos que jueguen en ligas menores y más.Deportes02/09/2025
Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina de fútbol, elogió el buen momento de los campeones del mundo en Qatar en el fútbol argentino. Ángel Di María, Leandro Paredes se unieron a la lista de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, German Pezzella y Franco Armani.
Se refirió a la liga argentina como un fútbol "donde no te dejan las cosas fáciles" y que este giro les vendría bien a aquellos exitosos jugadores que tanto respetan afuera.
¿De Paul y Paredes?
Por el Motorcito y su llegada al Inter de Miami, lo juzgaran como uno más y si su rendimiento es bueno, será convocado. Con Leandro Paredes se deshizo en elogios y confesó sentir placer al verlo jugar: "Jerarquiza el fútbol argentino"
El gol de Di María, pero en Rosario Central
"Si, justo contra Newell´s... Tardó como 18 años, je" bromeó el técnico campeón del mundo sobre la participación de Fideo Di María en el fútbol local confesando estar muy feliz por ver bien al ex jugador de la Albiceleste.
El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.
Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción
Lionel Messi, el crack de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América, arribó este lunes por la tarde al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.
Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.
El Rojo expuso su alegato en Luque por los incidentes que provocaron la suspensión del partido de Copa Sudamericana. La Confederación analiza cuatro escenarios de sanción.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.