Por obras en Adolfo Güemes, hay desvíos de líneas de SAETA

SAETA anunció desvíos en el recorrido de varias líneas de colectivos en Salta Capital. La interrupción del tránsito se debe a obras que se realizan sobre la calle Adolfo Güemes, en el tramo que va desde General Güemes hasta Santiago del Estero.

A continuación, los desvíos y paradas provisorias que implementa la empresa:

AB: A. Güemes – Av. Belgrano - 25 de mayo - Santiago del Estero .

Parada provisoria:

● A. Güemes y Av. Belgrano.

● 25 de Mayo antes de Santiago del Estero.

7C: Adolfo Güemes – Av. Belgrano - Av. Sarmiento.

Parada provisoria:

● A. Güemes y Av. Belgrano.

7D: Adolfo Güemes – Av. Belgrano – 25 de Mayo – Leguizamón – A. Güemes.

Parada provisoria:

● A. Güemes y Av. Belgrano.

6ABC: A. Güemes - Av. Belgrano - 25 de Mayo - Santiago del Estero.

Parada provisoria:

● 25 de Mayo y Gral. Güemes.

1C: A. Güemes - Av. Belgrano - 25 de Mayo - Santiago del Estero.

Parada provisoria:

● 25 de Mayo antes de Santiago del Estero.

3B: A. Güemes – Gral. Güemes – Bolívar – Av. Entre Ríos – Brown – Alsina – Bolívar – Necochea – A. Güemes – 12 de Octubre.

Parada provisoria:

● Bolívar y Leguizamón.

● Av. Entre Ríos y Brown.

3A: A. Güemes – Gral. Güemes – Bolívar – Av. Entre Ríos.

Parada provisoria:

● Bolívar y Leguizamón.

● Av. Entre Ríos y Brown.