Bullying, frustración y redes sociales: los factores que agravan los suicidios adolescentes

Una de cada tres parejas en Salta sufre de bajo deseo sexual
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.
Una especialista se refirió a los diferentes factores de riesgo, teniendo en cuenta un contexto totalmente nuevo y atravesado por la tecnología.Salud01/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la psicóloga del equipo interdisciplinario de la Asesoría de Menores e Incapaces de Cafayate, Leila Paz, advirtió sobre los múltiples factores que podrían estar agravando la problemática del suicidio adolescente en la provincia.
“Además de los factores familiares y experiencias traumáticas, otras situaciones que aumentan el riesgo son el bullying en la escuela y los bajos rendimientos académicos. Muchos adolescentes experimentan frustración cuando no alcanzan lo que se espera de ellos, y esta baja tolerancia a la frustración se potencia con el uso de dispositivos tecnológicos y juegos en línea”, explicó la especialista.
Paz señaló que la exposición constante a redes sociales también genera un efecto negativo en la autoestima: “Por ejemplo, un adolescente sube una foto y no recibe los ‘me gusta’ que esperaba. Esto produce sentimientos de desvalorización y puede tener consecuencias graves en su bienestar emocional”.
Según la profesional, la clave para la prevención está en la intervención adulta: “Es fundamental que los padres y docentes establezcan límites claros, acompañen a los jóvenes en la gestión de la frustración y fomenten la resiliencia. Un ejemplo práctico sería permitir que jueguen en línea, pero estableciendo horarios y reglas claras para enseñarles a tolerar la frustración y respetar normas”.
La psicóloga también resaltó la importancia de la visibilización del problema y la escucha activa: “El suicidio es un proceso y debemos poder identificar las señales a tiempo. Cambios de humor, expresiones verbales de desesperanza o autolesiones son indicadores que no se deben subestimar. La prevención empieza por observar, escuchar y actuar de manera coordinada entre adultos y profesionales”.
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.
Psicólogos instan a padres y docentes a identificar señales de riesgo y a intervenir de manera temprana para salvar vidas.
Se estima que el 30% de las personas infectadas desarrollarán complicaciones cardíacas o digestivas.
La Dra. Mónica López celebró la recuperación parcial del stock de sangre pero advirtió que para tener “un suelo”, 100 personas deben donar. Con la llegada de los peregrinos, el centro busca abastecerse.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa cerca del 90% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en San Martín, Orán y Capital.
Así lo explicó una experta en este tipo de cuadros, mientras falta una actualización de los datos oficiales. Marcó la diferencia evidente que surge entre este síntoma y la disfonía leve que deja la tos alérgica de la época.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.