Suicidio adolescente: la prevención empieza con la atención del entorno

Una de cada tres parejas en Salta sufre de bajo deseo sexual
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.
Psicólogos instan a padres y docentes a identificar señales de riesgo y a intervenir de manera temprana para salvar vidas.Salud01/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la psicóloga del equipo interdisciplinario de la Asesoría de Menores e Incapaces de Cafayate, Leila Paz, alertó sobre el aumento de los suicidios adolescentes en Salta y destacó la importancia de la prevención en todas sus etapas.
El suicidio implica un proceso, lo cual nos permite repensar la posibilidad de prevención en cualquiera de sus etapas. Los elementos más importantes son la capacidad de observación y de escucha que tenemos los adultos que acompañamos a los adolescentes”, afirmó Paz.
La psicóloga explicó que la adolescencia es un período de alta vulnerabilidad psicológica y neurobiológica, marcada por una mayor actividad de la amígdala, relacionada con las emociones, y un desarrollo aún incompleto de la corteza prefrontal, que regula los impulsos. Esta combinación, sumada a factores externos, incrementa el riesgo de conductas autodestructivas.
Entre los factores de riesgo señalados, Paz mencionó problemas familiares, violencia, consumo problemático de sustancias tanto en adolescentes como en sus padres, y experiencias traumáticas no resueltas durante la infancia, como el abuso sexual. “Estos factores se expresan en autolesiones, cambios de ánimo extremos y manifestaciones verbales como ‘no quiero seguir viviendo’ o ‘todo sería mejor si no estuviera’”, advirtió.
La especialista subrayó la importancia de la intervención temprana y de que padres, docentes y profesionales estén atentos a señales de alarma. “Poder hablar de esta temática permite que quienes rodean a un adolescente en riesgo puedan intervenir, guiar o alertar a un adulto responsable”, concluyó.
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.
Una especialista se refirió a los diferentes factores de riesgo, teniendo en cuenta un contexto totalmente nuevo y atravesado por la tecnología.
Se estima que el 30% de las personas infectadas desarrollarán complicaciones cardíacas o digestivas.
La Dra. Mónica López celebró la recuperación parcial del stock de sangre pero advirtió que para tener “un suelo”, 100 personas deben donar. Con la llegada de los peregrinos, el centro busca abastecerse.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa cerca del 90% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en San Martín, Orán y Capital.
Así lo explicó una experta en este tipo de cuadros, mientras falta una actualización de los datos oficiales. Marcó la diferencia evidente que surge entre este síntoma y la disfonía leve que deja la tos alérgica de la época.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.