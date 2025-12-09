El hospital San Bernardo superó las 1000 atenciones el fin de semana largo

El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo informó que se realizaron 1003 atenciones durante el último fin de semana, en el período comprendido entre el viernes 5 a las 8 de la mañana y el martes 9 a las 8.

Del total de pacientes asistidos, 788 consultas fueron ambulatorias, 159 correspondieron a accidentes y 56 derivaron de otros centros de salud. Además, 208 personas debieron ser hospitalizadas.

Accidentes de tránsito

Durante este período, la guardia del hospital atendió a 49 pacientes lesionados en siniestros viales, discriminados del siguiente modo: