El hospital San Bernardo superó las 1000 atenciones el fin de semana largo

El Programa de Emergencias del San Bernardo registró 1003 atenciones entre el 5 y el 9 de diciembre. Hubo 49 heridos en accidentes de tránsito y más de 200 pacientes requirieron hospitalización.

El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo informó que se realizaron 1003 atenciones durante el último fin de semana, en el período comprendido entre el viernes 5 a las 8 de la mañana y el martes 9 a las 8.

Del total de pacientes asistidos, 788 consultas fueron ambulatorias, 159 correspondieron a accidentes y 56 derivaron de otros centros de salud. Además, 208 personas debieron ser hospitalizadas.

Accidentes de tránsito

Durante este período, la guardia del hospital atendió a 49 pacientes lesionados en siniestros viales, discriminados del siguiente modo:

  • 28 motociclistas
  • 8 automovilistas
  • 9 ciclistas
  • 2 transeúntes
  • 2 pasajeros o conductores de transporte público

