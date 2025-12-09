Los animales son transportados vivos para extraerles el veneno a partir del cual, mediante un proceso de laboratorio, se obtiene suero antiescorpiónico para contrarrestar los efectos de la picadura de alacrán, que ya totalizan 529 en lo que va del 2025 en la provincia.
El hospital San Bernardo superó las 1000 atenciones el fin de semana largo
El Programa de Emergencias del San Bernardo registró 1003 atenciones entre el 5 y el 9 de diciembre. Hubo 49 heridos en accidentes de tránsito y más de 200 pacientes requirieron hospitalización.Salud09/12/2025Ivana Chañi
El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo informó que se realizaron 1003 atenciones durante el último fin de semana, en el período comprendido entre el viernes 5 a las 8 de la mañana y el martes 9 a las 8.
Del total de pacientes asistidos, 788 consultas fueron ambulatorias, 159 correspondieron a accidentes y 56 derivaron de otros centros de salud. Además, 208 personas debieron ser hospitalizadas.
Accidentes de tránsito
Durante este período, la guardia del hospital atendió a 49 pacientes lesionados en siniestros viales, discriminados del siguiente modo:
- 28 motociclistas
- 8 automovilistas
- 9 ciclistas
- 2 transeúntes
- 2 pasajeros o conductores de transporte público
Diciembre tendrá cuatro jornadas de colocación de implantes subdérmicos en la provinciaSalud09/12/2025
El Ministerio de Salud provincial informó el cronograma completo y recordó que la inscripción es obligatoria vía correo electrónico. Las campañas buscan ampliar el acceso a métodos anticonceptivos seguros.
“No puede ser que hoy alguien muera de tétanos”, advierten por la vacunación
La Dra. Mónica Gelsi enfatizó la necesidad de cumplir los esquemas de vacunación infantil y alertó sobre el riesgo del tétanos, una enfermedad prevenible que sigue registrando casos en el país.
Emergencias hospitalarias y atención prehospitalaria operarán con normalidad; se recomienda acudir a centros de Primer Nivel para casos de baja y mediana complejidad.
Fin de año y emociones: por qué diciembre moviliza tanto
Diciembre suele despertar nostalgia, cansancio y replanteos personales. El cierre del año obliga a revisar lo que se perdió, lo que no llegó y aquello que no depende de uno.
La presión de ser eficiente y feliz siempre: una trampa emocional
En Vale Todo por Aries, la licenciada en Psicología Alejandra Borla advirtió que vivimos atravesados por un “imperativo de época” que exige eficiencia, éxito y felicidad constante.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.