Federal A: Juventud Antoniana logró un triunfo clave contra Atlético Rafaela

Juventud Antoniana consiguió un triunfo fundamental en el Torneo Federal A. En la segunda fecha del Nonagonal, el “Santo” se impuso 2 a 0 a Atlético Rafaela, que era el puntero de la zona. Los goles llegaron en momentos clave del partido: a los 40 minutos, Juan Cruz Franzoni abrió el marcador, y a los 90, Ignacio Sanabria selló la victoria.

Con este resultado, Juventud Antoniana alcanza el sexto puesto de la tabla con 7 puntos. Ahora, el "Santo" se prepara para el próximo desafío: el domingo 7 de septiembre visitará a Douglas Haig a las 11 horas.