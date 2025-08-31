Federal A: Juventud Antoniana logró un triunfo clave contra Atlético Rafaela

Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
Con un contundente 2 a 0 frente a Atlético Rafaela, Juventud Antoniana logró una victoria clave que lo posiciona mejor en la tabla y lo llena de esperanza.Deportes31/08/2025Ivana Chañi
Juventud Antoniana consiguió un triunfo fundamental en el Torneo Federal A. En la segunda fecha del Nonagonal, el “Santo” se impuso 2 a 0 a Atlético Rafaela, que era el puntero de la zona. Los goles llegaron en momentos clave del partido: a los 40 minutos, Juan Cruz Franzoni abrió el marcador, y a los 90, Ignacio Sanabria selló la victoria.
Con este resultado, Juventud Antoniana alcanza el sexto puesto de la tabla con 7 puntos. Ahora, el "Santo" se prepara para el próximo desafío: el domingo 7 de septiembre visitará a Douglas Haig a las 11 horas.
Un gol cerca del final le dio a Gimnasia de Jujuy un valioso triunfo de local frente a Central Norte.
El Xeneize venció 2-0 al Tiburón y sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato local.
El piloto argentino, tras una buena actuación que lo dejó en el puesto 11, se mostró autocrítico con la estrategia de su equipo, Alpine, y lamentó no haber logrado un punto en el Gran Premio de Países Bajos.
Aunque no logró sumar puntos, el piloto argentino, que había largado en el puesto 16, tuvo una buena performance y quedó seis puestos más arriba que su compañero de Alpine.
El australiano de McLaren mantuvo la primera posición durante las 72 vueltas y es más lider que nunca del campeonato de pilotos.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.