Abogado de los Kovalivker advierte sobre desabastecimiento de medicamentos tras allanamientos

La tormenta perfecta para las Pymes: sin crédito, con despidos y el fantasma de 2001Argentina31/08/2025
Directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte un "escenario crítico" con cierres y destrucción de empleo.
El abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina advirtió que los allanamientos tras los audios de Diego Spagnuolo podrían afectar el abastecimiento de medicamentos.Argentina31/08/2025
El abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, calificó como una “caza de brujas” la investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), basada en los audios del extitular Diego Spagnuolo. En ese sentido, denunció una “expedición de pesca” en la causa, criticando los allanamientos a la droguería Suizo Argentina, que podrían afectar el abastecimiento de medicamentos en Argentina.
La denuncia de “expedición de pesca” en la causa de los audios de Spagnuolo
El abogado de la familia Kovalikver, Martín Magram, habló de “caza de brujas” en la causa por las presuntas coimas de las que habló extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en sus audios, al considerar que hubo una “expedición de pesca” en la investigación.
El letrado explicó en diálogo con Radio Con Vos: “Hacia febrero, el juez Sebastián Casanello (a cargo de la causa de los audios) con dictamen del fiscal Carlos Rívolo instó el archivo de una denuncia casi espejo”. Esa causa, según el abogado, se abrió por la presentación de “una ONG que denunció una especie de contubernio entre la droguería con los Menem como intermediarios y ANDIS, que se hacía contratación directa, que vulneraba normativa referida a licitación pública”.
Magram aclaró que en esa investigación “se llegó a conclusión que la empresa no tuvo trato diferencial ni contratación directa” con ANDIS.
También habló de ”expedición de pesca" en la causa de los audios de Spagnuolo: “No sabemos si los audios son verídicos, creo que siquiera están incorporados. Podemos decir que no fueron tomados como prueba. Después vino una ‘expedición de pesca’, en la que el juez, a propuesta del Ministerio Público Fiscal, salió a encontrar lo que fuera, con la finalidad de encontrar algo, con allanamientos en horas nocturnas, secuestro de teléfonos particulares”. Magram también señaló que, tras la presentación del abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, se produjo una “reedición de la denuncia, copia espejo de lo que se investigó y archivó”, calificándola como una “verdadera caza de brujas”.
El supuesto impacto de los allanamientos a Suizo Argentina en el abastecimiento de medicamentos
Por otro lado, el abogado de los Kovalikver criticó los allanamientos a la droguería Suizo Argentina: “La orden contenía mucha información, lo que se llevaron pone en jaque al funcionamiento de la empresa. Puede perjudicar el abastecimiento de la empresa de medicamentos en todo el país, porque se llevaron prácticamente toda la información, no solo la referida a contrataciones de ANDIS.
Por qué los Kovalivker no entregaron las claves de sus teléfonos
Magram explicó por qué la familia no entregó las claves de sus teléfonos, que están en manos de la Justicia: “Un teléfono es algo que contiene información sensible. Todos los días se ven fotos de la familia, sometida a un escarnio público, con videos de Eduardo Kovalivker, leyendo poesía, e información privada de sus hijos, Jonathan y Emmanuel. No tienen por qué brindar información. No es que no entregan sus claves porque tengan algo que esconder. Seguramente la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) podrá abrir y sustraer información de los teléfonos, y no van a encontrar nada”.
Con información de MDZ
Directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte un "escenario crítico" con cierres y destrucción de empleo.
El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante. "Trabajamos con lo justo", expresó.
El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
El noveno mes del año trae una serie de incrementos que impactarán de lleno en los gastos fijos de los hogares.
Anegamientos en Buenos Aires, evacuados en Mendoza y daños por granizo en al menos seis provincias
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.