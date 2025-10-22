Caputo adelantó que la reforma tributaria incluirá una reducción del impuesto a las Ganancias

A días de las elecciones legislativas, el Gobierno adelantó que la reforma tributaria incluirá una reducción del Impuesto a las Ganancias. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”, advirtió el funcionario.

Allí se refirió a las reformas de segunda generación en las que está trabajando el Gobierno Nacional para seguir desregulando la economía y fomentando las inversiones.

Durante su exposición, el Ministro anticipó que estas reformas “van a destrabar la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado”. Y destacó: “El mundo está mirando a la Argentina y quiere ver que la gente revalide este curso”.

En la misma línea, Caputo afirmó que luego de las legislativas “se va a mantener el esquema de bandas, independientemente del resultado de las elecciones”. En este sentido, el titular de Economía explicó que esto se debe a que actualmente existe “un Banco Central muy bien capitalizado; están los fundamentos sólidos; y hay un tipo de cambio en un nivel absolutamente razonable”. “No hay ninguna razón que justifique un cambio”, definió.

El Ministro también remarcó que la Argentina tiene “un soporte financiero de los Estados Unidos que no lo tiene nadie en el mundo” y que “se ha ganado gran credibilidad y respeto a nivel mundial” a partir de los resultados del programa económico. Y agregó: “El Gobierno Nacional está haciendo las reformas que nadie se animó a hacer por 120 años. Por este motivo, los Estados Unidos dijeron que iban a hacer lo que sea necesario para que a la Argentina le vaya bien”.

En relación al vínculo con los gobernadores, Caputo valoró el diálogo con los mandatarios y mencionó algunas de las medidas implementadas para favorecer a las provincias, como la baja de 2 puntos y medio de impuestos no coparticipables; la reducción a cero de las retenciones a las economías regionales; y la estabilización de la macroeconomía.

Además, Caputo anticipó que la reforma tributaria en la que está trabajando el Gobierno “va a favorecer a todos; Nación, provincias, empresarios y a la gente”.

Por último, el ministro se refirió a la reforma laboral y adelantó que se buscará terminar con situaciones como la de “una PYME que no puede contratar a alguien porque alguien le hace un juicio laboral y la saca de la cancha”. Y sentenció: “Argentina va a ser el país que más va a crecer y el más libre de los próximos 20 años”.

