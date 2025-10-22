Abuelas de Plaza de Mayo consideran un retroceso grave en la lucha por el derecho a la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura.
Agricultura eliminó normas obsoletas para modernizar el sector
Ocho resoluciones dictadas entre 1991 y 2006 fueron derogadas para simplificar los trámites y actualizar el marco regulatorio agropecuario.Argentina22/10/2025
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, dispuso la derogación de una serie de resoluciones dictadas entre 1991 y 2006 que fueron consideradas “obsoletas o superadas por normativa posterior”, con el objetivo de simplificar y actualizar el marco regulatorio del sector agropecuario.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 209/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de desregulación y modernización del Estado dispuesto por el Decreto 70/2023, que busca eliminar trabas burocráticas y facilitar la libre iniciativa privada.
El anexo de la resolución, elaborado por la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, enumera ocho disposiciones que quedan sin efecto. Entre ellas figuran normas históricas como la Resolución 302/1991, que creaba el Certificado Argentino de Calidad para granos exportados; la 209/1994, que fijaba aranceles del entonces Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV); y la 1040/1994, sobre el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.
También se derogan regulaciones sobre cuarentenas post-entrada de vegetales (Resolución 292/1998), la producción y comercialización de plantas de olivo (Resolución 811/2000), y normas vinculadas al sector frutícola y al control de plagas como la Carpocapsa (Resoluciones 391/2001, 1269/2004 y 497/2006).
Los motivos detrás de la derogación
Según el texto oficial, la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA elaboró la propuesta de derogación de las regulaciones específicas, tras considerar que resultaban innecesarias para el funcionamiento actual del sistema de control sanitario y comercial.
La resolución cita como antecedentes el Plan de Modernización del Estado (Decreto 434/2016) y las buenas prácticas regulatorias establecidas por el Decreto 891/2017, que instan a revisar y suprimir normas que constituyan cargas innecesarias.
Alcance y vigencia de la disposición
Entre las disposiciones derogadas se encuentran normas sobre certificación de calidad de granos, aranceles del ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, registros de terapéutica vegetal, procedimientos cuarentenarios, producción de plantas de vivero y control de plagas como la Carpocapsa.
El texto subraya que la iniciativa busca “profundizar y unificar los cambios normativos” para otorgar mayor simplicidad, transparencia y razonabilidad a los procedimientos del sector. La resolución, firmada por el secretario Sergio Iraeta, entrará en vigencia mañana.
Con información de Ámbito
Alimentos y Bebidas impulsan el e-commerce, representa el 25% de las ventas totalesArgentina22/10/2025
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reportó que la facturación del e-commerce alcanzó los $15.3 billones durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 79% respecto al año anterior.
El fuerte ajuste tarifario aplicado desde diciembre de 2023 transformó el panorama económico del AMBA: la canasta de servicios públicos se incrementó 514% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La ANMAT prohibió un suplemento dietario a base de miel y una marca de pasas de uvaArgentina22/10/2025
"Con el objetivo de “proteger la salud pública frente a la comercialización de productos falsamente rotulados y sin garantía sanitaria”, argumentó el organismo.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
Reforma laboral: Nada bueno ni para el trabajador ni para el empleador, según especialista
El abogado laboralista, Pedro Burgos, analizó los anuncios de reforma laboral que el Gobierno planea después de las elecciones. Afirmó que las medidas “no benefician a nadie” y advirtió sobre una posible pérdida de derechos.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.