Alemania se prepara para una larga guerra en Ucrania

Merz sostuvo que se están haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra, "pero no al precio de la capitulación de Ucrania".

El Mundo31/08/2025

73827633_605

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó este domingo que se estaba preparando para que la invasión rusa de Ucrania dure mucho tiempo, dado que las guerras suelen terminar en "una derrota militar" o un "agotamiento económico o militar", escenarios que no ve en el horizonte ni para Kiev ni para Moscú.

Los comentarios de Merz se producen un día antes del vencimiento de un plazo establecido por el presidente estadounidense Donald Trump para una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, con el objetivo de allanar el camino para conversaciones de paz. Trump ha amenazado con "consecuencias" si la reunión no se lleva a cabo

El jefe del gobierno alemán y el presidente francés Emmanuel Macron aseguran que la culpa recae en el presidente ruso Vladímir Putin e instaron a Estados Unidos a imponer sanciones más duras contra el régimen de Moscú.

"Estoy mentalmente preparado para que esta guerra dure mucho tiempo", dijo Merz este domingo en una entrevista con la televisora pública ZDF.

Asimismo, sostuvo que se están haciendo esfuerzos mediante intensas iniciativas diplomáticas para poner fin a la guerra lo más rápido posible, "pero ciertamente no al precio de la capitulación de Ucrania".

"Pasado mañana, le tocará al siguiente país, y al día siguiente, nos tocará a nosotros", agregó Merz. "Eso no es una opción".

El canciller alemán se negó a pronunciarse en la entrevista sobre la posible participación de tropas alemanas en Ucrania como parte de las garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz.

El Kremlin dijo este domingo que las potencias europeas estaban obstaculizando los esfuerzos de paz de Trump y que Rusia continuaría su invasión de Ucrania hasta que Moscú viera señales reales de que Kiev estaba dispuesto a negociar la paz.

Con información de /zdf

Te puede interesar
Lo más visto
93324-aguas-del-norte-trabaja-en-la-reparacion-de-un-tramo-del-acueducto-norte

Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte

Ivana Chañi
Salta30/08/2025

Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail