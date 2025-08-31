El ejemplar dejó atónitos a un grupo de pescadores que lo devolvieron al mar.
Alemania se prepara para una larga guerra en Ucrania
Merz sostuvo que se están haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra, "pero no al precio de la capitulación de Ucrania".El Mundo31/08/2025
El canciller alemán Friedrich Merz afirmó este domingo que se estaba preparando para que la invasión rusa de Ucrania dure mucho tiempo, dado que las guerras suelen terminar en "una derrota militar" o un "agotamiento económico o militar", escenarios que no ve en el horizonte ni para Kiev ni para Moscú.
Los comentarios de Merz se producen un día antes del vencimiento de un plazo establecido por el presidente estadounidense Donald Trump para una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, con el objetivo de allanar el camino para conversaciones de paz. Trump ha amenazado con "consecuencias" si la reunión no se lleva a cabo
El jefe del gobierno alemán y el presidente francés Emmanuel Macron aseguran que la culpa recae en el presidente ruso Vladímir Putin e instaron a Estados Unidos a imponer sanciones más duras contra el régimen de Moscú.
"Estoy mentalmente preparado para que esta guerra dure mucho tiempo", dijo Merz este domingo en una entrevista con la televisora pública ZDF.
Asimismo, sostuvo que se están haciendo esfuerzos mediante intensas iniciativas diplomáticas para poner fin a la guerra lo más rápido posible, "pero ciertamente no al precio de la capitulación de Ucrania".
"Pasado mañana, le tocará al siguiente país, y al día siguiente, nos tocará a nosotros", agregó Merz. "Eso no es una opción".
El canciller alemán se negó a pronunciarse en la entrevista sobre la posible participación de tropas alemanas en Ucrania como parte de las garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz.
El Kremlin dijo este domingo que las potencias europeas estaban obstaculizando los esfuerzos de paz de Trump y que Rusia continuaría su invasión de Ucrania hasta que Moscú viera señales reales de que Kiev estaba dispuesto a negociar la paz.
Con información de /zdf
El atraco ocurrió en la noche del sábado en Via Strozzi, una zona colmada de turistas en Florencia.
Este sábado, los rebeldes anunciaron la muerte de su "jefe de gobierno", Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de "varios de sus ministros" en un ataque israelí.
Los pueblos de la Unión Soviética y China sufrieron las peores consecuencias de los enfrentamientos y las mayores pérdidas, enfatizó Putin.
"La voz de las armas debe callar", el fuerte reclamo del papa León XIV por un alto el fuego en UcraniaEl Mundo31/08/2025
El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".
El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Histórico: paleontólogos argentinos transmitirán en vivo una campaña de fósiles en Río Negro
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.