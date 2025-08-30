El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
Kenia: hallan 37 cuerpos ligados a secta cristiana
Tras varios días de búsqueda, se dieron por finalizadas las operaciones de rastreo sistemático para ahora identificar los restos encontrados en la aldea de Kwa Binzaro.El Mundo30/08/2025
Las autoridades de Kenia suspendieron la búsqueda de más cadáveres en un presunto sitio de una secta cristiana en la aldea de Kwa Binzaro, en el condado costero de Kilifi (norte), después de que el número de muertos ascendiera a 37, informaron diversos medios este sábado. Estos hallazgos se han vinculado a otro similar realizado hace dos años relacionado con el mismo movimiento religioso.
"Empezamos las exhumaciones el 21 de agosto y hasta ahora hemos logrado recuperar 37 cuerpos en Kwa Binzaro. Durante la búsqueda, el equipo también encontró múltiples restos humanos. Hemos concluido las exhumaciones en las áreas identificadas”, informó la comisionada regional de la Costa, Rhoda Onyancha. El objetivo ahora es realizar autopsias y pruebas de ADN para identificar a las víctimas.
Pese a ello, los equipos forenses permanecerán en el terreno en busca de tumbas no detectadas. Si se hallan nuevas, los trabajos se reanudarán. Mientras, las autoridades llamaron a las familias con parientes desaparecidos a acudir al hospital de Malindi para aportar muestras genéticas que permitan establecer coincidencias. "Hacemos un llamado al público, incluso en relación con incidentes anteriores, a quienes no han acudido a dar sus muestras de ADN. Por favor acudan”, señaló Onyancha.
Sigue juicio
Las investigaciones preliminares vinculan estos hallazgos con la llamada "masacre de Shakahola”, en el bosque de Chakama, donde los seguidores de una secta cristiana liderada por Paul Mackenzie, incluidos muchos niños, murieron tras ayunar para "reunirse con Jesucristo” antes del fin del mundo. En esa ocasión, más de 430 personas perdieron la vida en una zona ubicada a unos 30 kms donde aparecieron los nuevos cadáveres.
Once sospechosos fueron detenidos en relación a los hallazgos en Kwa Binzaro, incluida la mujer que compró la tierra donde fueron enterradas las víctimas, aunque los propietarios de la finca de Chakama niegan haberle vendido el terreno.
El juicio contra Mackenzie, detenido el 14 de abril de 2023 tras la "masacre de Shakahola”, continúa en diferentes tribunales junto a sus supuestos cómplices acusados de terrorismo, asesinato de 191 niños y homicidio involuntario de unas 238 personas. Las autopsias realizadas a las víctimas revelaron, además de rastros de inanición en todos los cadáveres, signos de estrangulamiento y asfixia en algunos de ellos.
Con información de Reuters
