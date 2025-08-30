El piloto argentino largará decimosexto en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", dijo.
Clásico caliente: hinchas de Huracán vandalizaron con pintura un mural de San Lorenzo
Varios murales de San Lorenzo aledaños al Nuevo Gasómetro fueron intervenidos por fanáticos de Huracán durante la madrugada.Deportes30/08/2025
Este sábado se jugará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán. Se enfrentarán esta tarde desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del torneo Clausura, en un choque que encuentra a los locales en un buen momento deportivo pese a la crisis institucional y a una visita que llega con un andar irregular.
El Ciclón, pese a su amplísima ventaja en el historial, hace 5 partidos que no le gana a su eterno rival y apenas suma un triunfo en los últimos 10 choques entre sí, con 6 empates y 3 caídas. El Globo, por su parte, viene de ganar el último enfrentamiento entre ambos disputado en febrero en el Ducó por 2-0.
Como todo clásico, se trata de un duelo picante tanto dentro como fuera del campo de juego, durante los 90 minutos, en el post y también en la previa. En ese sentido, a horas de que comience el cotejo, aparecieron en las inmediaciones del Pedro Bidegain varios murales azulgranas vandalizados por hinchas quemeros.
Un fanático de Huracán compartió en sus redes sociales varias fotos y videos en la que se veían varias paredes circundantes a la cancha que lucían los colores azul y rojo con frases alusivas a San Lorenzo, intervenidas con insultos de todo tipo, escudos del cuadro de Parque Patricios pintados con aerosol, e incluso quedó registrado cómo le lanzaban pintura blanca de un balde a uno de los muros.
Estos actos de vandalismo sucedieron durante la madrugada, con las calles vacías, y rápidamente se viralizaron en redes y distintas plataformas digitales. Además, generaron una ola de comentarios de hinchas de ambos equipos y de terceros intercambiando chicanas y provocaciones de un lado a otro, agregándole una atmósfera aún más espesa al clásico antes de que comience a jugarse.
Con información de MDZ
Tras terminar último en la práctica libre de este sábado, el argentino no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
"Tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo el entrenador, en relación a la calidad del plantel que conduce.
El partido tendrá lugar en el estadio José Maria Minella desde las 14.30 horas del domingo.
River buscará seguir siendo líder en el Torneo Clausura ante San Martín de San JuanDeportes30/08/2025
El partido tendrá lugar en el estadio Monumental desde las 19.15 horas del domingo. El Millonario, con equipo alternativo.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
Sáenz: “Si no continúan las obras sobre la ruta 9/34, este gobernador instalará una carpa en la Casa Rosada”Política29/08/2025
El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.