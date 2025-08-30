Clásico caliente: hinchas de Huracán vandalizaron con pintura un mural de San Lorenzo

Varios murales de San Lorenzo aledaños al Nuevo Gasómetro fueron intervenidos por fanáticos de Huracán durante la madrugada.

Este sábado se jugará una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán. Se enfrentarán esta tarde desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro por la fecha 7 del torneo Clausura, en un choque que encuentra a los locales en un buen momento deportivo pese a la crisis institucional y a una visita que llega con un andar irregular.

El Ciclón, pese a su amplísima ventaja en el historial, hace 5 partidos que no le gana a su eterno rival y apenas suma un triunfo en los últimos 10 choques entre sí, con 6 empates y 3 caídas. El Globo, por su parte, viene de ganar el último enfrentamiento entre ambos disputado en febrero en el Ducó por 2-0.
 
Como todo clásico, se trata de un duelo picante tanto dentro como fuera del campo de juego, durante los 90 minutos, en el post y también en la previa. En ese sentido, a horas de que comience el cotejo, aparecieron en las inmediaciones del Pedro Bidegain varios murales azulgranas vandalizados por hinchas quemeros.

Un fanático de Huracán compartió en sus redes sociales varias fotos y videos en la que se veían varias paredes circundantes a la cancha que lucían los colores azul y rojo con frases alusivas a San Lorenzo, intervenidas con insultos de todo tipo, escudos del cuadro de Parque Patricios pintados con aerosol, e incluso quedó registrado cómo le lanzaban pintura blanca de un balde a uno de los muros.

Estos actos de vandalismo sucedieron durante la madrugada, con las calles vacías, y rápidamente se viralizaron en redes y distintas plataformas digitales. Además, generaron una ola de comentarios de hinchas de ambos equipos y de terceros intercambiando chicanas y provocaciones de un lado a otro, agregándole una atmósfera aún más espesa al clásico antes de que comience a jugarse.

Con información de MDZ

