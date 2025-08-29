Salta sumó 100 nuevos agentes a la Policía

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Salta oficializó la designación de 100 nuevos agentes de policía, correspondientes a la Promoción LVIIº de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Cabo Héctor Santos León”.

Los aspirantes completaron el “LVIIº Curso de Formación de Agentes”, que incluyó exámenes rigurosos y capacitación en aspectos teóricos y prácticos, adaptados a las exigencias de la función policial y a los requerimientos de la sociedad moderna. El curso contempló un ciclo académico, prácticas profesionales y un fuerte énfasis en disciplina, vocación de servicio, respeto a la jerarquía y preparación para el trabajo en la calle.

Al finalizar el programa, los aspirantes obtuvieron el título de “Técnico Superior en Seguridad para Agentes de Calle”, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Jefatura de Policía y el Plan de Estudios de la Dirección Escuela de Suboficiales.