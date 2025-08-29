Salta sumó 100 nuevos agentes a la Policía

Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.Salta29/08/2025Agustina Tolaba
La Secretaría de Seguridad y Justicia de Salta oficializó la designación de 100 nuevos agentes de policía, correspondientes a la Promoción LVIIº de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Cabo Héctor Santos León”.
Los aspirantes completaron el “LVIIº Curso de Formación de Agentes”, que incluyó exámenes rigurosos y capacitación en aspectos teóricos y prácticos, adaptados a las exigencias de la función policial y a los requerimientos de la sociedad moderna. El curso contempló un ciclo académico, prácticas profesionales y un fuerte énfasis en disciplina, vocación de servicio, respeto a la jerarquía y preparación para el trabajo en la calle.
Al finalizar el programa, los aspirantes obtuvieron el título de “Técnico Superior en Seguridad para Agentes de Calle”, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Jefatura de Policía y el Plan de Estudios de la Dirección Escuela de Suboficiales.
La convocatoria es a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad. Se recomienda evitar la zona.
El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que impactarán en distintos puntos de la provincia.
Lo anunció la directora de la institución, Mercedes Sánchez, quien detalló que los requisitos están publicados en la página web de la escuela.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
