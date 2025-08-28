Este viernes será día inhábil en la Justicia salteña

Este viernes 29 de agosto no habrá actividad judicial en toda la provincia de Salta, con motivo de la conmemoración del Día del Abogado. La jornada fue declarada como feriado judicial por la Corte de Justicia de Salta mediante la acordada 3618.

De esta manera, el viernes será considerado día inhábil para todos los efectos procesales en el ámbito del Poder Judicial salteño. Las actividades se retomarán con normalidad el lunes siguiente.

El Día del Abogado se celebra en Argentina en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, jurista, político y diplomático, autor de las bases de la Constitución Nacional de 1853.