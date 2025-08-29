Viento en Salta: Alerta por ráfagas de hasta 100 km/h

Hoy, viernes 29 de agosto, rige una alerta amarilla por vientos en la región cordillerana y los municipios cercanos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fenómeno se caracteriza por vientos con velocidades que van de 50 a 70 km/h, con ráfagas que alcanzan los 100 km/h.

La zona de cobertura incluye Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi, Rivadavia, Cafayate, San Carlos y otros municipios adyacentes.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, sobre todo en las áreas más expuestas.