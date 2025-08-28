Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares

Tras la renuncia de Martín Del Frari a su banca en el Concejo Deliberante de Salta para presentarse como candidato a Defensor del Pueblo, la periodista y abogada Guadalupe Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, decidió no asumir el cargo.

Con esta decisión, la vacante pasaría a ser ocupada por Juan Pablo Linares, actual subsecretario de Inclusión de la Municipalidad de Salta.

Cabe recordar que este miercoles, el Concejo Deliberante de la Ciudad aceptó la renuncia de Martín del Frari como concejal para postularse como candidato a Defensor del Pueblo de la ciudad. No obstante, fue la edil Agustina Álvarez quien advirtió que, si bien votaba positivamente a la renuncia, ello no significaba que prestaba acuerdo para que Del Frari acceda a la Defensoría.