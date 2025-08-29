Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante

Por primera vez, el Milagrito de los Niños se realizará por la mañana
La convocatoria es a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad. Se recomienda evitar la zona.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.Salta29/08/2025Ivana Chañi
El concejal Gonzalo Corral, presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo del Concejo Deliberante, informó en diálogo con Aries que este jueves se avanzó en el trabajo de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado, en el marco de la Ordenanza Nº 14.501.
“De todas las presentaciones, algunos las hicieron de forma extemporánea. Hubo dos fuera de plazo y otro postulante que no cumplió con la documentación. Son tres menos y aún no fueron notificados de este primer trabajo”, explicó.
Corral señaló que el próximo martes se reunirá nuevamente la comisión y que ya se inició el procedimiento de notificaciones. A su vez, recordó que el miércoles venció el plazo para las impugnaciones: “Se hicieron presentaciones de impugnación, por lo cual el martes notificaremos a los impugnados para que ejerzan su derecho a defensa. Primero se corre traslado”.
Consultado sobre si las impugnaciones son vinculantes, respondió: “Más allá de vinculante o no, hay que ver si está en derecho el planteo de la impugnación y, de ser motivo suficiente, se tendrá en cuenta. Primero se define su derecho de defensa y luego se analiza la cuestión de fondo”.
Según detalló, cuatro impugnaciones recayeron sobre un mismo postulante y se fundamentan principalmente en supuestas incompatibilidades. “En primera instancia se corre traslado, el candidato tiene un plazo de tres días para contestar y luego de ejercer ese derecho se define si queda o no dentro de la nómina”, indicó Corral.
La convocatoria es a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad. Se recomienda evitar la zona.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que impactarán en distintos puntos de la provincia.
Lo anunció la directora de la institución, Mercedes Sánchez, quien detalló que los requisitos están publicados en la página web de la escuela.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.