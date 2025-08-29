Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante

El concejal Gonzalo Corral, presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo del Concejo Deliberante, informó en diálogo con Aries que este jueves se avanzó en el trabajo de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado, en el marco de la Ordenanza Nº 14.501.

“De todas las presentaciones, algunos las hicieron de forma extemporánea. Hubo dos fuera de plazo y otro postulante que no cumplió con la documentación. Son tres menos y aún no fueron notificados de este primer trabajo”, explicó.

Corral señaló que el próximo martes se reunirá nuevamente la comisión y que ya se inició el procedimiento de notificaciones. A su vez, recordó que el miércoles venció el plazo para las impugnaciones: “Se hicieron presentaciones de impugnación, por lo cual el martes notificaremos a los impugnados para que ejerzan su derecho a defensa. Primero se corre traslado”.

Consultado sobre si las impugnaciones son vinculantes, respondió: “Más allá de vinculante o no, hay que ver si está en derecho el planteo de la impugnación y, de ser motivo suficiente, se tendrá en cuenta. Primero se define su derecho de defensa y luego se analiza la cuestión de fondo”.

Según detalló, cuatro impugnaciones recayeron sobre un mismo postulante y se fundamentan principalmente en supuestas incompatibilidades. “En primera instancia se corre traslado, el candidato tiene un plazo de tres días para contestar y luego de ejercer ese derecho se define si queda o no dentro de la nómina”, indicó Corral.