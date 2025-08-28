El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
Álvarez contra Del Frari como defensor del pueblo: “No va a morder la mano que le da de comer”
La concejal presentó una impugnación contra la postulación de Martin Del Frari al puesto y sostuvo que no cumple los requisitos establecidos.Política28/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la concejal Agustina Álvarez presentó una impugnación contra la postulación de Martín del Frari al cargo de Defensor del Pueblo, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
“Ayer se trató la renuncia del concejal exconcejal Martín del Frari. Voté a favor de la renuncia porque él puede hacerlo, pero eso de ninguna manera significa que esté de acuerdo con que sea el próximo Defensor del Pueblo”, aclaró Álvarez.
La edil recordó que la ordenanza 14505 regula el acceso al cargo y establece limitaciones claras: quienes ocupen un cargo electivo o público, o tengan vínculos familiares con concejales, no pueden postularse. “Si no puedes tener vínculos familiares con los concejales, imagínate haber sido concejal hasta hace 10 minutos”, indicó.
Álvarez también cuestionó la idoneidad de Del Frari para el cargo, señalando que su trayectoria demuestra cercanía con los gobiernos municipal y provincial. “Difícilmente esté dispuesto a cuestionar decisiones del Ejecutivo, primero por falta de coherencia, segundo porque las consideraba positivas y tercero porque, como se dice vulgarmente, no le muerden la mano a quien les da de comer”, sostuvo.
Asimismo, señaló que el cargo tiene una dieta similar al de un Concejal, y detalló que el proceso continuará este jueves con la reunión de la comisión, que deberá publicar la nómina de postulantes y debatir la situación. Posteriormente, el Consejo Deliberante tendrá entre una y tres semanas para definir quién ocupará el cargo mediante votación.
El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.
Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”
El exdiputado nacional Pablo Kosiner sostuvo que es clave continuar la construcción de un espacio para confrontar a la administración libertaria.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Causa ANDIS: Kosiner advirtió sobre el “riesgo” de que se lo lleve puesto a Milei
Pablo Kosiner aseguró que el caso no es una "operación" de la oposición, sino que "esto está implosionando de adentro". Asimismo, sugirió esta situación podría "cambiar el escenario político".
Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei
Pablo Kosiner fue crítico de la situación económica del país. El dirigente aseguró que las políticas nacionales están afectando a las pymes y que la "debacle" también llega a los sectores más concentrados de la economía.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.