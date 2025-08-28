Álvarez contra Del Frari como defensor del pueblo: “No va a morder la mano que le da de comer”

Por Aries, la concejal Agustina Álvarez presentó una impugnación contra la postulación de Martín del Frari al cargo de Defensor del Pueblo, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

“Ayer se trató la renuncia del concejal exconcejal Martín del Frari. Voté a favor de la renuncia porque él puede hacerlo, pero eso de ninguna manera significa que esté de acuerdo con que sea el próximo Defensor del Pueblo”, aclaró Álvarez.

La edil recordó que la ordenanza 14505 regula el acceso al cargo y establece limitaciones claras: quienes ocupen un cargo electivo o público, o tengan vínculos familiares con concejales, no pueden postularse. “Si no puedes tener vínculos familiares con los concejales, imagínate haber sido concejal hasta hace 10 minutos”, indicó.

Álvarez también cuestionó la idoneidad de Del Frari para el cargo, señalando que su trayectoria demuestra cercanía con los gobiernos municipal y provincial. “Difícilmente esté dispuesto a cuestionar decisiones del Ejecutivo, primero por falta de coherencia, segundo porque las consideraba positivas y tercero porque, como se dice vulgarmente, no le muerden la mano a quien les da de comer”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el cargo tiene una dieta similar al de un Concejal, y detalló que el proceso continuará este jueves con la reunión de la comisión, que deberá publicar la nómina de postulantes y debatir la situación. Posteriormente, el Consejo Deliberante tendrá entre una y tres semanas para definir quién ocupará el cargo mediante votación.