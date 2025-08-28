Los equipos Fenrir-La 2 y Diodo 1N3138, con estudiantes de la Escuela Técnica “Albert Einstein” hicieron podio en la competencia nacional. La directora de la institución, Mercedes Sánchez, adelantó que otro grupo participará de una competencia internacional en Bolivia.
Técnica “Albert Einstein”: extienden la preinscripción hasta el 10 de septiembre
Lo anunció la directora de la institución, Mercedes Sánchez, quien detalló que los requisitos están publicados en la página web de la escuela.Salta28/08/2025
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein”, Mercedes Sánchez, celebró los logros de los estudiantes en la Copa Robótica Nacional y la participación en otras competencias internacionales de robótica, lo que –según aseguró- tuvo repercusión positiva en las inscripciones.
“Fue una explosión sobre los padres que quieren que sus hijos puedan asistir a una escuela pública como la nuestra, por lo que se amplió la fecha de pre-inscripción”, anunció.
La preinscripción, que originalmente finalizaba el 30 de agosto, se extenderá hasta el 10 de septiembre, para que todos los interesados puedan cumplir con los requisitos administrativos.
“Tienen que hacer firmar la libreta digital con la escuela, traer fotocopio DNI, todos los requisitos ya están publicados en la página de nuestra escuela, los invitamos para que puedan tener esa continuidad”, cerró.
