Se reunió la comisión que analizará los postulados para Defensor del Pueblo

Este jueves se realizó la primera reunión de la Comisión de Defensor del Pueblo que tiene por objeto iniciar el proceso de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, en cumplimiento del proceso establecido en la Ordenanza Nº 14.501.

“Hemos tomado decisiones que tienen que ver con presentaciones extemporáneas, porque hay un plazo fijado de cinco días a partir de la publicación, y hemos tomado conocimiento de algunas impugnaciones que se hicieron a alguno de los postulados”, detalló el concejal Gonzalo Corral, electo presidente de la Comisión.

En ese sentido, los concejales resolvieron el envío de notificaciones y fijaron una nueva reunión para el martes 2 de septiembre a las 11 horas.

“La idea, en primer lugar, es correr traslado de las impugnaciones a las a las personas postuladas, a efecto de que ejerzan su derecho de defensa y desde allí ir analizando los diferentes postulados para ver que cumplan con los requisitos y las finalidades para el cargo”, expresó el edil.

Además de Corral (YP), la Comisión está integrada por Laura Jorge Saravia (LLA) como vicepresidenta, Gonzalo Nieva (JxC) y Arnaldo Ramos (VPS).