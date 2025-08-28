Sin pasar por las comisiones, la oposición asegura tener los dos tercios para aprobar la norma el jueves que viene en medio del escándalo de los audios y en plena campaña electoral.
Se reunió la comisión que analizará los postulados para Defensor del Pueblo
El concejal Gonzalo Corral, quien fue electo presidente de la Comisión, detalló que se interiorizaron sobre impugnaciones a candidatos y presentaciones extemporáneas. Volverán a reunirse el martes 2 de septiembre.Política28/08/2025
Este jueves se realizó la primera reunión de la Comisión de Defensor del Pueblo que tiene por objeto iniciar el proceso de selección de los candidatos a Defensor del Pueblo y Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, en cumplimiento del proceso establecido en la Ordenanza Nº 14.501.
“Hemos tomado decisiones que tienen que ver con presentaciones extemporáneas, porque hay un plazo fijado de cinco días a partir de la publicación, y hemos tomado conocimiento de algunas impugnaciones que se hicieron a alguno de los postulados”, detalló el concejal Gonzalo Corral, electo presidente de la Comisión.
En ese sentido, los concejales resolvieron el envío de notificaciones y fijaron una nueva reunión para el martes 2 de septiembre a las 11 horas.
“La idea, en primer lugar, es correr traslado de las impugnaciones a las a las personas postuladas, a efecto de que ejerzan su derecho de defensa y desde allí ir analizando los diferentes postulados para ver que cumplan con los requisitos y las finalidades para el cargo”, expresó el edil.
Además de Corral (YP), la Comisión está integrada por Laura Jorge Saravia (LLA) como vicepresidenta, Gonzalo Nieva (JxC) y Arnaldo Ramos (VPS).
La titular de LLA a nivel nacional acompañaba al postulante a gobernador Lisandro Almirón; también se encontraba en el lugar Martín Menem; hubo golpes, forcejeos y un detenido; la hermana del Presidente partió raudamente en una camioneta.
El Senado abordó los crímenes de odio contra miembros de comunidades originarias salteñasPolítica28/08/2025
Los legisladores dieron media sanción al proyecto que busca prevenir y erradicar los crímenes de índole sexual contra miembros de comunidades originarias en el territorio provincial.
El Senador por la Caldera apuntó contra la diputada nacional por su actitud en la sesión de la Cámara. “En vez de preocuparse por lo que pasa en la provincia, está preocupada por taparle la cámara a otra diputada de su espacio”, aseguró.
El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para sancionar a funcionarios que incumplan con el déficit ceroPolítica28/08/2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la iniciativa busca que quienes atenten contra la estabilidad fiscal serán “castigados con todo el peso de la ley”.
El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.