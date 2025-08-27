Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma Constitucional

En la última edición de Diálogos.gob, el vicegobernador de la Provincia – Antonio Marocco – adelantó que trabaja junto a asesores en la posibilidad de reformar nuevamente la Constitución de Salta.

“Cuando se reformó la última Constitución, que presidí esa asamblea, yo quería sacar las elecciones de medio término”, aseguró Marocco, y consideró que las elecciones intermedias significan que, cada 14 meses, se inicia un nuevo proceso electoral y “eso atrasa”.

Para Marocco, la sociedad debería votar cada 4 años y evaluar la gestión encomendada con su voto en la próxima elección.

“El medio término empieza a ser un costo carísimo para la armonía del sistema democrático”, consideró.

En este sentido, el Vicegobernador adelantó que ya trabaja con un grupo de asesores – “veremos si lo podemos convencer al gobernador”, dijo – para hacer una nueva reforma y aplicar algunos cambios.

“La gente quiere votar una sola vez, nosotros ya lo probamos, y el resultado vino 80 a 20, claro, era un sondeo de opinión, pero ese fue el resultado”, sostuvo Marocco, y añadió que es partidario de solo “dos mandatos vida”.

Recordó que, en Salta, dos gobernaciones significaron 24 años, por lo que volver a hablar de una gobernación así “es llevarnos 24 años atrás”.

“Jugamos los tiempos modernos y debemos darle respuesta a eso, las sociedad evolución y los dirigentes deben ir de la mano; es la sociedad la que tiene la última palabra”, concluyó.