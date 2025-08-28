“No podrán engañar a los argentinos”: Milei respaldó a su hermana

El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.

Política28/08/2025

Javier Milei volvió a respaldar a su hermana Karina Milei en medio del caso de Diego Spagnuolo y advirtió: "No podrán engañar a los argentinos". En pleno escándalo de presuntas coimas por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el líder libertario compartió en su cuenta de X un video en el que la secretaria General de la Presidencia recibe saludos en Aeroparque, rumbo a Corrientes, donde habrá elecciones el próximo domingo.

El miércoles el Presidente dijo en campaña en Lomas de Zamora, ante una multitud, que "todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira" y advirtió que llevarán al exfuncionario a la Justicia para demostrar que "mintió": "Vamos a probar que Spagnuolo mintió".

