“No podrán engañar a los argentinos”: Milei respaldó a su hermana

Javier Milei volvió a respaldar a su hermana Karina Milei en medio del caso de Diego Spagnuolo y advirtió: "No podrán engañar a los argentinos". En pleno escándalo de presuntas coimas por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el líder libertario compartió en su cuenta de X un video en el que la secretaria General de la Presidencia recibe saludos en Aeroparque, rumbo a Corrientes, donde habrá elecciones el próximo domingo.

El miércoles el Presidente dijo en campaña en Lomas de Zamora, ante una multitud, que "todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira" y advirtió que llevarán al exfuncionario a la Justicia para demostrar que "mintió": "Vamos a probar que Spagnuolo mintió".

Con información de TN