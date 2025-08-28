Milei calificó de “burdas operaciones” los audios de presuntas coimas en LLA

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en La Libertad Avanza (LLA) son "burdas operaciones" y denunció :"Quieren llevarse puesto al Gobierno".

Lo hizo durante un discurso que brindó ante empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde hizo referencia al escándalo que salpica a su hermana Karina y a la situación que sufrió durante la caravana en Lomas de Zamora. "Los ataques me envalentonan", desafió.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

El 15 de mayo de 2024, Milei había participado de un encuentro similar, donde había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria” y reafirmó su postura económica: “No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”.

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

Tras los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, donde un grupo de manifestantes lo insultó y arrojó objetos contra su camioneta, el presidente Javier Milei se refugió en la Quinta de Olivos y responsabilizó al kirchnerismo por la violencia.

Milei iba a realizar un acto en Lomas de Zamora en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. La jornada comenzó con una caravana que debió ser interrumpida a los 5 minutos de su comienzo por incidentes.

De pie sobre la caja de una camioneta 4x4 blanca y acompañado por su hermana Karina, el diputado Espert y el candidato Sebastián Pareja, fue blanco de insultos y objetos arrojados por manifestantes opositores. El episodio derivó en un tumulto en el que incluso el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo.

Tras la agresión, la camioneta aceleró de manera brusca, poniendo en riesgo a los presentes. Espert debió abandonar la zona a bordo de una moto, sin casco, al igual que el conductor del vehículo.

Con información de C5N