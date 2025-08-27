El Concejo Deliberante aceptó la renuncia de Martín Del Frari

Finalmente, el Concejo Deliberante de la Ciudad aceptó la renuncia de Martín del Frari como concejal para postularse como candidato a Defensor del Pueblo de la ciudad.

No obstante, fue la edil Agustina Álvarez quien advirtió que, si bien votaba positivamente a la renuncia, ello no significaba que prestaba acuerdo para que Del Frari acceda a la Defensoría.

“Una renuncia bastante sorpresiva para la sociedad, pero no para nosotros”, aseguró.

Según Álvarez, Del Frari no brindó muchos detalles respecto a su decisión.

“Me parece bastante nefasto que venga a presentar la renuncia ahora siendo que ya se había presentado como candidato a Defensor del Pueblo, al inicio del proceso, cuando eso claramente es una incompatibilidad”, sostuvo Álvarez.

Concluyendo, advirtió que la norma establece que los candidatos para el cargo no deben tener relación con los concejales.

“Por otro lado, lo vemos alabando al Gobierno de la Provincia y al Gobierno de la Ciudad, ahora, ¿cómo puedo yo creer que él va a tomar algún tipo de acción contra estos gobiernos?”, cuestionó la concejal, e insistió finalizando: “Mi aceptación de la renuncia de ninguna manera implica el acuerdo con que él sea el próximo Defensor del Pueblo".