El Concejo Deliberante aceptó la renuncia de Martín Del Frari

El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.Política27/08/2025
Finalmente, el Concejo Deliberante de la Ciudad aceptó la renuncia de Martín del Frari como concejal para postularse como candidato a Defensor del Pueblo de la ciudad.
No obstante, fue la edil Agustina Álvarez quien advirtió que, si bien votaba positivamente a la renuncia, ello no significaba que prestaba acuerdo para que Del Frari acceda a la Defensoría.
“Una renuncia bastante sorpresiva para la sociedad, pero no para nosotros”, aseguró.
Según Álvarez, Del Frari no brindó muchos detalles respecto a su decisión.
“Me parece bastante nefasto que venga a presentar la renuncia ahora siendo que ya se había presentado como candidato a Defensor del Pueblo, al inicio del proceso, cuando eso claramente es una incompatibilidad”, sostuvo Álvarez.
Concluyendo, advirtió que la norma establece que los candidatos para el cargo no deben tener relación con los concejales.
“Por otro lado, lo vemos alabando al Gobierno de la Provincia y al Gobierno de la Ciudad, ahora, ¿cómo puedo yo creer que él va a tomar algún tipo de acción contra estos gobiernos?”, cuestionó la concejal, e insistió finalizando: “Mi aceptación de la renuncia de ninguna manera implica el acuerdo con que él sea el próximo Defensor del Pueblo".
Un proyecto sobre discapacidad despertó el debate en el Concejo Deliberante de la ciudadPolítica27/08/2025
La instalación de rampas de accesibilidad en Belgrano y Siria despertó el debate en el recinto y el señalamiento sobre las presuntas coimas en ANDIS, escándalo que involucra a la cúpula del gobierno nacional libertario.
El jefe de Estado y los principales dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza hablaron sobre el ataque que sufrió la caravana por el conurbano y apuntaron contra el principal partido de la oposición.
El Presidente se presentó junto a los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre bajo el lema "kirchnerismo nunca más", pero tuvo que retirarse rápidamente debido a los incidentes que se provocaron en el lugar.
Milei sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”Política27/08/2025
El Presidente le respondió a un cronista durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora de cara a las elecciones del 7 de septiembre: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sentenció.
Golpe a Milei: los errores que desplomaron la confianza de la ciudadanía en el GobiernoPolítica27/08/2025
El tradicional sondeo que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con Poliarquía Consultores reveló esta semana el índice de confianza en Milei más bajo desde el inicio de su gestión.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Salta actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
La provincia reguló cambios de uso de suelo agrícola en 700.000 hectáreas y ganadero en 1.500.000 hectáreas, garantizando producción sustentable y conservación ambiental.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.