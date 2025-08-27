El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
Una auditoría del Gobierno sostiene que ANDIS pagó 30% más por medicamentos
Son datos preliminares en un estudio sobre siete fármacos en común entre las compras de Andis y del Ministerio de Salud; Suizo Argentina fue el proveedor de uno de ellos.Política27/08/2025
Los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el que se mencionan presuntos sobornos, condujeron las miradas a los contratos que firmó el organismo.
El Gobierno inició una intervención, a cargo de Alejandro Vilches. Los primeros números que reportó señalan que la entidad que era dirigida por Spagnuolo compró en ciertos casos los mismos medicamentos que el Ministerio de Salud, pero a un precio más caro.
Estos primeros resultados de la auditoría impulsada por el titular de Salud, Mario Lugones, están considerados como “datos preliminares” por parte de fuentes oficiales. En promedio, detectaron una diferencia del 30% en los valores adjudicados.
La investigación, todavía en curso, incluye siete fármacos, pero uno en particular llamó la atención de las autoridades. Se trata de la Asparaginasa Pegilada. Eso se debe a que el producto fue provisto, tanto para Andis como para Salud, por Suizo Argentina, la empresa mencionada en los audios y cuyos directivos son investigados por la Justicia.
Las fuentes del Gobierno al tanto de los primeros movimientos del interventor en Andis señalaron que el Ministerio de Salud adquirió la Asparaginasa Pegilada a un precio unitario de $8.274.027 el 14 de agosto de 2024, mientras que el organismo dirigido por Spagnuolo pagó $13.500.176 el 8 de agosto de 2025.
Estos datos preliminares tendrán que ser completados con más información, en la medida en que avance la intervención en Andis. En paralelo, la Justicia podrá corroborarlos en función de su propia investigación.
La adquisición que utiliza para la comparación la intervención a cargo de Vilches es la compra directa del Ministerio de Salud a Suizo Argentina por la adquisición de este mismo medicamento. La adjudicación fue perfeccionada el 14 de agosto de 2024. Y luego, en la orden de compra, el precio unitario bajó a su valor final: $8.274.027.
El Ministerio de Salud lanzó en 2025 otro proceso de contratación directa para adquirir este medicamento. Sin embargo, según su acta de apertura del 3 de junio pasado, no recibió ninguna oferta y, en consecuencia, no adjudicó la compra.
En paralelo, no se encuentran compras realizadas por Andis para adquirir Asparaginasa Pegilada difundidas públicamente.
Fuentes del Gobierno indicaron que las adquisiciones de medicamentos por parte de Andis podrían haberse realizado a través del plan Incluir Salud, cuyo detalle de gasto como destinatarios, objetos y fechas no se encuentra disponible de manera pública.
La empresa proveedora, Suizo Argentina, emitió un comunicado que fue compartido por el presidente Javier Milei. En ese texto, la compañía, cuyos directivos fueron allanados por orden judicial, aseguró estar a disposición de las autoridades y destacó su “responsabilidad social empresaria, conformidad con un estricto Código de Ética y compromiso histórico con la Argentina”.
El listado que maneja hasta ahora el Gobierno incluye otros seis medicamentos. A diferencia del caso anterior, los proveedores para un mismo fármaco difieren entre el Ministerio de Salud y el organismo que era dirigido por Spagnuolo. Su precio también. Fuentes al tanto de los hallazgos, que pidieron mantener en reserva su nombre, señalaron, siempre según la información disponible hasta ahora, que Andis habría adjudicado con precios un 30% más elevados, en promedio.
Andis es un organismo descentralizado y en el mapa del Estado se ubica en la órbita del Ministerio de Salud. Esta situación abre nuevos interrogantes: ¿cómo es posible que compraran los mismos medicamentos, pero a otro precio? Las fuentes del Gobierno consultadas hablaron de diferencias entre Lugones y las viejas autoridades de Andis a propósito de las compras del Estado. Indicaron que la Agencia tiene autonomía autárquica para realizar sus contrataciones. Además, dirigieron la mirada a los organismos de control.
En ese sentido, una de las adjudicaciones del Ministerio de Salud a Suizo Argentina lleva en sus considerandos los comentarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), uno de los organismos de control del Estado. Es el caso de la adjudicación por $78.276 millones en concepto del almacenamiento y distribución de medicamentos y vacunas que requieren cadena de frío. El organismo de control expidió su imposibilidad de emitir conclusiones dado que no poseía un precio testigo.
Sigen realizó este año la supervisión de la Unidad de Auditoría Interna de Andis, cuyos resultados no se dieron a conocer.
La intervención encabezada por Vilches comenzó a abrir los números del programa Incluir Salud. Sus gastos, destinatarios y fechas serán claves.
Un proyecto sobre discapacidad despertó el debate en el Concejo Deliberante de la ciudadPolítica27/08/2025
La instalación de rampas de accesibilidad en Belgrano y Siria despertó el debate en el recinto y el señalamiento sobre las presuntas coimas en ANDIS, escándalo que involucra a la cúpula del gobierno nacional libertario.
El jefe de Estado y los principales dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza hablaron sobre el ataque que sufrió la caravana por el conurbano y apuntaron contra el principal partido de la oposición.
El Presidente se presentó junto a los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre bajo el lema "kirchnerismo nunca más", pero tuvo que retirarse rápidamente debido a los incidentes que se provocaron en el lugar.
Milei sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”Política27/08/2025
El Presidente le respondió a un cronista durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora de cara a las elecciones del 7 de septiembre: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sentenció.
Golpe a Milei: los errores que desplomaron la confianza de la ciudadanía en el GobiernoPolítica27/08/2025
El tradicional sondeo que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con Poliarquía Consultores reveló esta semana el índice de confianza en Milei más bajo desde el inicio de su gestión.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Salta actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
La provincia reguló cambios de uso de suelo agrícola en 700.000 hectáreas y ganadero en 1.500.000 hectáreas, garantizando producción sustentable y conservación ambiental.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.