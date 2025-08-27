Una auditoría del Gobierno sostiene que ANDIS pagó 30% más por medicamentos

Los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el que se mencionan presuntos sobornos, condujeron las miradas a los contratos que firmó el organismo.

El Gobierno inició una intervención, a cargo de Alejandro Vilches. Los primeros números que reportó señalan que la entidad que era dirigida por Spagnuolo compró en ciertos casos los mismos medicamentos que el Ministerio de Salud, pero a un precio más caro.

Estos primeros resultados de la auditoría impulsada por el titular de Salud, Mario Lugones, están considerados como “datos preliminares” por parte de fuentes oficiales. En promedio, detectaron una diferencia del 30% en los valores adjudicados.

La investigación, todavía en curso, incluye siete fármacos, pero uno en particular llamó la atención de las autoridades. Se trata de la Asparaginasa Pegilada. Eso se debe a que el producto fue provisto, tanto para Andis como para Salud, por Suizo Argentina, la empresa mencionada en los audios y cuyos directivos son investigados por la Justicia.

Las fuentes del Gobierno al tanto de los primeros movimientos del interventor en Andis señalaron que el Ministerio de Salud adquirió la Asparaginasa Pegilada a un precio unitario de $8.274.027 el 14 de agosto de 2024, mientras que el organismo dirigido por Spagnuolo pagó $13.500.176 el 8 de agosto de 2025.

Estos datos preliminares tendrán que ser completados con más información, en la medida en que avance la intervención en Andis. En paralelo, la Justicia podrá corroborarlos en función de su propia investigación.

La adquisición que utiliza para la comparación la intervención a cargo de Vilches es la compra directa del Ministerio de Salud a Suizo Argentina por la adquisición de este mismo medicamento. La adjudicación fue perfeccionada el 14 de agosto de 2024. Y luego, en la orden de compra, el precio unitario bajó a su valor final: $8.274.027.

El Ministerio de Salud lanzó en 2025 otro proceso de contratación directa para adquirir este medicamento. Sin embargo, según su acta de apertura del 3 de junio pasado, no recibió ninguna oferta y, en consecuencia, no adjudicó la compra.

En paralelo, no se encuentran compras realizadas por Andis para adquirir Asparaginasa Pegilada difundidas públicamente.

Fuentes del Gobierno indicaron que las adquisiciones de medicamentos por parte de Andis podrían haberse realizado a través del plan Incluir Salud, cuyo detalle de gasto como destinatarios, objetos y fechas no se encuentra disponible de manera pública.

La empresa proveedora, Suizo Argentina, emitió un comunicado que fue compartido por el presidente Javier Milei. En ese texto, la compañía, cuyos directivos fueron allanados por orden judicial, aseguró estar a disposición de las autoridades y destacó su “responsabilidad social empresaria, conformidad con un estricto Código de Ética y compromiso histórico con la Argentina”.

El listado que maneja hasta ahora el Gobierno incluye otros seis medicamentos. A diferencia del caso anterior, los proveedores para un mismo fármaco difieren entre el Ministerio de Salud y el organismo que era dirigido por Spagnuolo. Su precio también. Fuentes al tanto de los hallazgos, que pidieron mantener en reserva su nombre, señalaron, siempre según la información disponible hasta ahora, que Andis habría adjudicado con precios un 30% más elevados, en promedio.

Andis es un organismo descentralizado y en el mapa del Estado se ubica en la órbita del Ministerio de Salud. Esta situación abre nuevos interrogantes: ¿cómo es posible que compraran los mismos medicamentos, pero a otro precio? Las fuentes del Gobierno consultadas hablaron de diferencias entre Lugones y las viejas autoridades de Andis a propósito de las compras del Estado. Indicaron que la Agencia tiene autonomía autárquica para realizar sus contrataciones. Además, dirigieron la mirada a los organismos de control.

En ese sentido, una de las adjudicaciones del Ministerio de Salud a Suizo Argentina lleva en sus considerandos los comentarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), uno de los organismos de control del Estado. Es el caso de la adjudicación por $78.276 millones en concepto del almacenamiento y distribución de medicamentos y vacunas que requieren cadena de frío. El organismo de control expidió su imposibilidad de emitir conclusiones dado que no poseía un precio testigo.

Sigen realizó este año la supervisión de la Unidad de Auditoría Interna de Andis, cuyos resultados no se dieron a conocer.

La intervención encabezada por Vilches comenzó a abrir los números del programa Incluir Salud. Sus gastos, destinatarios y fechas serán claves.

La Nación