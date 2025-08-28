El Senador por la Caldera apuntó contra la diputada nacional por su actitud en la sesión de la Cámara. “En vez de preocuparse por lo que pasa en la provincia, está preocupada por taparle la cámara a otra diputada de su espacio”, aseguró.
El Senado abordó los crímenes de odio contra miembros de comunidades originarias salteñas
Los legisladores dieron media sanción al proyecto que busca prevenir y erradicar los crímenes de índole sexual contra miembros de comunidades originarias en el territorio provincial.Política28/08/2025
La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción al proyecto que busca prevenir, visibilizar, sensibilizar y educar respecto a los crímenes de odio de índole sexual cometidos contra personas pertenecientes a pueblos originarios salteños.
“Pretendemos que sea una herramienta más en un largo camino de construcción de derechos”, aseguró el representante de Iruya, Walter Cruz.
Reivindicó, en este sentido, a la dirigente ya fallecida Octorina Zamora, quien entabló una lucha férrea denunciando estos crímenes y “visibilizando lo que muchos querían callar”, señaló.
En tanto, el senador consideró que hay ciertas palabras que perpetúan estas prácticas – como la palabra ‘chineo’ – que no son más que abusos sexuales ultrajantes; reciben esta denominación solo cuando se las víctimas son miembros de las comunidades, alertó.
Advirtió Cruz que se trata de crímenes de odio; de delitos motivados por el prejuicio racial o étnico y por la deshumanización de las víctimas.
“Pretendemos confeccionar un mapa de casos y de estadísticas, emitir informes, recomendaciones, realizar campañas de difusión y prevención con dos ejes: campañas de sensibilización y lucha contra estos crímenes de odio, y un programa de sensibilización para el personal del Estado”, describió el senador.
Concluyendo, reiteró que las principales víctimas de estos actos atroces son mujeres y niñas de pueblos originarios, por lo que se requiere un abordaje colectivo y coordinado con quienes ya vienen combatiendo esta problemática, además de garantizar el acceso a la Justicia por parte de las víctimas.
El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para sancionar a funcionarios que incumplan con el déficit ceroPolítica28/08/2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la iniciativa busca que quienes atenten contra la estabilidad fiscal serán “castigados con todo el peso de la ley”.
El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.
Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”
El exdiputado nacional Pablo Kosiner sostuvo que es clave continuar la construcción de un espacio para confrontar a la administración libertaria.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.